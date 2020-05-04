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Montag, 04.05.2020 - 05:00
3 min

Wetzlar: Wie Kinder mit Behinderung in der Corona-Krise betreut werden

An der Wetzlarer Friedrich-Fröbel-Schule werden Kinder mit Behinderung unterrichtet. Homeschooling ist während der Corona-Pandemie kaum möglich. Viele Kinder gehören zur Risikogruppe.

Tanja Freudenmann: Redakteurin Wetzlar
Von Tanja Freudenmann
Redakteurin Wetzlar
Die Wetzlarerin Manuela Find mit ihren Töchtern Anna (r.) und Philomena. Anna besucht die Wetzlarer Fröbelschule und derzeit die Notbetreuung. "Für sie ist der gewohnte Tagesablauf sehr wichtig", weiß ihre Mutter. Foto: Manuela Find

Die Wetzlarerin Manuela Find mit ihren Töchtern Anna (r.) und Philomena. Anna besucht die Wetzlarer Fröbelschule und derzeit die Notbetreuung. "Für sie ist der gewohnte Tagesablauf sehr wichtig", weiß ihre Mutter. Foto: Manuela Find

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