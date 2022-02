Wetzlar will beim Hochwasserverband mitmachen

Auch die Wetzlarer haben ihre Erfahrungen mit Hochwasser und Starkregen, so wie hier 2021 in der Brühlsbachstraße, die für den Verkehr gesperrt werden musste. Artchivfoto: Lothar Rühl

WETZLAR - Nachdem es in den Ausschüssen viel Kritik vor allem aus Reihen der CDU gegeben hatte, wird den Wetzlarer Stadtverordneten in ihrer Doppelsitzung am Dienstag und Mittwoch eine geänderte Beschlussvorlage zum Beitritt in den Hochwasserzweckverband Lahn-Dill vorliegen.

Die CDU hatte bemängelt, man stelle dem Magistrat einen Blankoscheck aus, weil man in einen Zweckverband eintreten solle, der noch keine Satzung habe. "Wir treten bei, ohne zu wissen, was dann in diesem Verband passiert. Wofür ist der Verband am Ende des Tages gut, außer, dass er 165 000 Euro jährliche Kosten produziert?", hatte im Bauausschuss der Stadtverordnete Klaus Scharmann (CDU) kritisiert. "Ich kaufe doch auch kein Auto, wenn ich den Vertrag nicht kenne", sekundierte dort sein Fraktionskollege Christoph Schäfer.

Im Finanz- und Wirtschaftsausschuss kündigte Stadtrat Jörg Kratkey (SPD) daraufhin eine Änderung des Beschlusstextes an. Man bitte die Stadtverordneten nun weiterhin um einen Beschluss zum Beitritt, allerdings "nur vorbehaltlich der von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließenden Satzung". "Es geht darum, dass wir ein grundsätzliches Signal senden können, dass wir mitmachen wollen", sagte Kratkey. Dieses Signal der größten Kommune im Landkreis sei für den neuen Verband wichtig.

Mit der Veränderung der Beschlussvorlage konnte man sich im Ausschuss anfreunden. Der Antrag erhielt einstimmige Zustimmung, ein klares Signal für die finale Entscheidung im Stadtparlament.