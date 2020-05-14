Donnerstag,
14.05.2020 - 16:20
2 min
Wetzlar will Gastronomen mehr Platz einräumen
Um den von Corona-Beschränkungen gebeutelten Gastronomen unter die Arme zu greifen, wird die Stadt Wetzlar zusätzliche öffentliche Flächen für die Außenbewirtschaftung zur Verfügung stellen.
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