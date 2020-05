Wetzlar: "X" in den Lack von 13 Autos geritzt

Symbolfoto: dpa

Wetzlar (red). Die Wetzlarer Polizei fahndet nach Unbekannten, die in der Nacht zu Sonntag, 3. Mai, in der Brühlsbachstraße 13 Autos verkratzt haben. Bei allen wurden ein oder mehrere "X" in den Lack geritzt. Die Fahrzeuge waren in der Nacht in Höhe der Hausnummern 8 bis 18 geparkt. Die Ermittler hoffen auf Zeugen.

Außerdem waren am Wochenende wieder Diebe im Stadtgebiet aktiv. Mit einer Bohrmaschine, einer Stichsäge und weiteren Werkzeugen im Gesamtwert von rund 2500 Euro machten sie sich von einer Baustelle am Forsthaus Stoppelberg aus dem Staub. Zwischen Donnerstag, 30. April, und Samstag, 2. Mai, brachen sie einen Container an der Baustelle des Hochbehälters auf. Auch in diesem Fall bitten die Ermittler um Hinweise.

In der Moritz-Budge-Straße haben am Wochenende ebenfalls Kriminelle zugeschlagen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Garage und brachen das Schloss eines rund 1200 Euro teuren Motorrollers auf. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe in der Nacht von Freitag, 1. Mai, auf Samstag, 2. Mai, beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des blauen 125-Kubikzentimeter-Rollers vom Typ "Gilera Runner" machen?

Hinweise in diesem Fall sowie zu den anderen Taten erbittet die Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41 - 91 80.