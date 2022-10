Wetzlarer Adventskalender: Damit Wünsche wahr werden

Jetzt teilen:

Wetzlar - Eine friedliche Zukunft, Verbundenheit, ein gutes Klima, Kinderlachen: Diese Wünsche befinden sich unter anderem hinter den Türchen des neuen Adventskalenders des Fördervereins des Wetzlarer Lions Clubs – Charlotte Buff. Die zwölfte Auflage steht deshalb unter dem Motto „Wünsch dir was“.

Wie in jedem Jahr geht der Erlös aus dem Kalenderverkauf an einen guten Zweck und karitative Einrichtungen in der Region, dieses Mal zum Beispiel an Kinder- und Frauenprojekte in Wetzlar. Gleichzeitig nehmen Inhaber eines Adventskalenders mit einer auf der Rückseite eines jeden Exemplars vermerkten Losnummer an einer Weihnachtsverlosung teil. Mehrere Hundert Preise wurden von heimischen Unternehmen, Gewerbetreibenden und Gastronomen in Form von Gutscheinen und Sachgeschenken gestiftet.

Mit fünf Euro Kinder- und Frauenprojekte unterstützen

Ab dem 1. Dezember werden die täglichen Gewinnzahlen auf der Homepage des Lions Clubs unter www.lc-wetzlarcharlotte-buff.de und immer samstags in der Wetzlarer Neuen Zeitung veröffentlicht. Die Ausgabe der Preise erfolgt im Geschäftshaus der Diakonie Lahn-Dill, Langgasse 3, in Wetzlar, und zwar an den Samstagen 17. Dezember und 21. Januar 2023, jeweils von 10 bis 14 Uhr.

Ein Kalender kostet fünf Euro und ist wie üblich nach Entwurf und Gestaltung des Wetzlarer Lions Clubs – Charlotte Buff realisiert worden. Der Adventskalender wird in limitierter Auflage – in diesem Jahr 2200 Stück – herausgegeben. Er ist noch bis zum 6. Dezember erhältlich.