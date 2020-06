Good Design ist der älteste und renommierteste Designpreis der Welt. Er wurde 1950 von den Architekten Eero Saarinen, Ray und Charles Eames sowie von Edgar Kaufmann Jr., Kurator des Museum of Modern Art, gegründet. In Zusammenarbeit mit dem "Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design" honoriert das European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies die besten Produktdesigns weltweit mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Design und Funktionalität.