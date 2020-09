Wetzlarer August-Bebel-Schule wird nach zwei Corona-Fällen geschlossen

An der August-Bebel-Schule in Niedergirmes wurden am Dienstag zwei weitere Corona-Fälle nachgewiesen. Foto: Tanja Freundenmann

WetzlarNach zwei weiteren bestätigten Corona-Fällen an der August-Bebel-Schule in Niedergirmes bleibt die komplette Gesamtschule vorerst bis zum kommenden Dienstag, 22. September geschlossen. Infiziert haben sollen sich zwei Schüler der Jahrgangsstufe acht, unter anderem 15 Lehrer sollen sich auf Anordnung des Gesundheitsamtes in häuslicher Quarantäne befinden. Auch Teile der Schulleitung sollen betroffen sein, heißt es in einem Elternbrief. Die Schulleitung war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen, das Sekretariat verwies auf das Schulamt.

Die genaue Zahl der relevanten Kontaktpersonen ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen des Gesundheitsamts laufen auf Hochtouren, teilte am Mittwochmittag eine Sprecherin des Lahn-Dill-Kreises mit. Die Schulleitung teilte unterdessen auf der Schul-Homepage mit, alle betroffene Schüler der Jahrgangsstufe acht würden sich auf Anordnung des Gesundheitsamtes zunächst bis zum Abschluss der Ermittlungen in häusliche Quarantäne begeben. Die mehrtägige Schulschließung wurde zwischen dem Staatlichen Schulamt und dem Lahn-Dill-Kreis als Gefahrenabwehrbehörde abgestimmt. Zuvor hatte es neun bestätigte Corona-Fälle an Schulen im Lahn-Dill-Kreis gegeben. Vor zwei Wochen war die Bebel-Schule schon einmal betroffen, als das Virus bei einem Schüler der Jahrgangsstufe neun festgestellt worden war.

Die Schulleitung kündigte am Mittwoch via Homepage an, alle Schüler und Eltern würden alle weiteren Informationen von Seiten der Schule über die IServ-Mail erhalten. Ferner erging der ausdrückliche Hinweis auf die 2. Corona-Verordnung des Landes Hessen, welche besagt, dass Personen, in deren Haushalt jemand an Covid-19 erkrankt oder unter Quarantäne ist, unter anderem Kindertagesstätten und Schulen nicht betreten dürfen. Geschwisterkinder der zwei achten Klassen dürften die Schule (oder Kindertagesstätte) nicht besuchen, auch wenn sie nicht Schüler der August-Bebel-Gesamtschule sind. Eltern, die in solchen Einrichtungen in Hessen arbeiten, sind ebenfalls von dem Betretungsverbot betroffen. Allen anderen Mitgliedern der Schulgemeinde wird häusliche Isolierung empfohlen. Das bedeutet: Die sozialen Kontakte soweit wie möglich einzuschränken, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind.