Wetzlarer Autosalon: Mobilität der Zukunft im Fokus

Zum Ausstellungsgelände gehört der Karl-Kellner-Ring zwischen Buderusplatz und dem Knoten Sophienstraße/Langgasse. Dieser Teil des Karl-Kellner-Rings wird wegen des Aufbaus bereits ab Freitag, 22. April, 19 Uhr voll gesperrt.

Das heißt: Aus Richtung Leitzplatz kommend wird der Verkehr über die Neustadt umgeleitetZu Spitzenzeiten ist mit Behinderungen zu rechnen. Verkehrsteilnehmer aus Steindorf und Nauborn mit Ziel B 49 oder Autobahn sollten diesen Abschnitt meiden und über die Bergstraße, Frankfurter Straße Richtung Dutenhofen zum Autobahnanschluss Wetzlar/Süd fahren. An den Knotenpunkten Leitzplatz und Friedrich-Ebert-Platz wird darauf hingewiesen.

Aus Verkehrssicherheitsgründen sind auch die beiden Parkhäuser Adler (ehemals Union) und Woolworth geschlossen. Die Fahrtrichtung rechts aus der Langgasse in Richtung dieser Parkhäuser und in Richtung Veranstaltung ist gesperrt, sodass am Langgässer Tor nur nach links abgebogen werden kann. Gesperrt ist auch die neue Hausertorbrücke zwischen Buderusplatz und Garbenheimer Straße.

Von den Sperrungen und Umleitungen ist auch der öffentliche Personennahverkehr betroffen, da die Haltestelle Freibad nicht angefahren werden kann. Die Busse aus Richtung Leitzplatz fahren über die Neustadt und die Altenberger Straße nach Dalheim und von dort Richtung Bahnhof über die B 49, sodass auch die Haltestelle Trauar nicht angefahren wirdDie Fahrtrichtung Gloelstraße-Moritz-Hensoldt-Straße und Sophienstraße kann normal befahren werden mit der Einschränkung, dass in der Gloelstraße die Abbiegespur Richtung Brückenstraße gesperrt ist und in der Sophienstraße, Höhe Commerzbank, nicht nach links in den Karl-Kellner-Ring abgebogen werden kann. (red)