Wetzlarer bedroht Taxi-Fahrer mit einem Messer

WETZLAR-DUTENHOFEN - Das ging gründlich in die Hose: Ein 23 Jahre alter Mann hat vergeblich versucht, einem Taxifahrer Geld abzupressen. Erst weigerte sich der Fahrer, dann schnappte die Polizei den Täter.

Die Wetzlarer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchter räuberischer Erpressung gegen ihn. Was war geschehen? Nach Polizeiangaben hatte sich der in einem Wetzlarer Stadtteil wohnende Mann um kurz nach 2.30 Uhr in der Nacht zum Sonntag am Gießener Bahnhof ein Taxi genommen, um sich nach Dutenhofen bringen zu lassen.

Den Preis für diese Fahrt - zwölf Euro - bezahlte er im Voraus. Der 75-jährige Taxi-Fahrer brachte ihn daraufhin nach Dutenhofen. Dort angekommen, holte der 23-Jährige ein Messer aus seiner Hosentasche und forderte das Geld zurück. Der Senior verweigerte das jedoch, woraufhin der junge Mann flüchtete.

Alkoschnelltestgerät zeigt für ihn über zwei Promille an

Polizisten nahmen den Wetzlarer kurz darauf in unmittelbarer Nähe fest und nahmen ihn mit zur Dienststelle nach Wetzlar. Der stark alkoholisierte Mann pustete über zwei Promille. Eine Staatsanwältin ordnete eine Blutentnahme an. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung durfte er die Wache verlassen.