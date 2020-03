Wetzlarer Beinstingel wohlbehalten aus Fuerteventura zurück

Der Wetzlarer Manfred Beinstingel ist mittlerweile wohlbehalten daheim angekommen. Archivfoto: Beinstingel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (taf). Gute Nachrichten: Der Wetzlarer Manfred Beinstingel ist wohlbehalten aus Fuerteventura, wo er mit seiner Partnerin und deren Bruder festsaß, zurückgekehrt. "Unser Rückflug fand wie geplant am Samstagabend statt. Wir haben uns bei den Mitarbeitern des Hotels bedankt, weil die alles getan haben, damit wir uns bei allen Einschränkungen noch halbwegs wohlfühlen konnten", berichtet Beinstingel.

Am Flughafen sei es dann "sehr chaotisch zugegangen". "Es wurden drei Maschinen an den wenigen gleichen Schaltern eingecheckt - mal wurden Fluggäste nach München aufgerufen, dann Düsseldorf, dann Frankfurt, dann wieder München. Die gebuchten und bereits bezahlten Sitzplätze haben wir nicht bekommen, es wurde alles neu gemischt." Nach knapp vier Stunden Flug kam das Trio letztlich in Frankfurt an. "Froh, dass wir wieder auf deutschem Boden waren." Mit Bussen wurden sie ins Flughafengebäude gefahren. "Hier herrschte die gleiche drangvolle Enge wie im Flugzeug, von 1,5 Metern Abstand keine Rede." Ein gebuchter Flughafentransfer fuhr die Reisegruppe nach Hause. "Über eine Autobahn, auf der nur ganz wenige Fahrzeuge fuhren." Ankunft zu Hause um 0.30 Uhr. "Gott sei Dank."