Wetzlarer bilden Menschenkette auf der Alten Lahnbrücke

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

50 Personen haben am Samstagmittag eine Menschenkette entlang der Alten Lahnbrücke gebildet. Damit beteiligten sie sich an einer europaweiten Aktion, die auf das Schicksal der Bootsflüchtlinge im Mittelmeer aufmerksam machen will. Menschen von der Nordsee bis zum Mittelmeer haben in zahlreichen Städten eine solche Menschenkette gebildet. Unter den Teilnehmern in Wetzlar waren die grüne Stadtverordnete Kriemhild Tacke, der katholische Pfarrer und Bezirksdekan Peter Hofacker und Mitglieder des Laurentius-Konvents in Laufdorf. Sprecher Bodo Jaekel von der "Seebrücke", die in Wetzlar für die Aktion verantwortlich zeichnete, erinnerte daran, dass 2020 über 80 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht waren. Während der Aktion gab es eine Liveschaltung in die Wetzlarer Partnerstadt Schladming in Österreich. Dort hatten sich 150 Menschen zu einer Menschenkette vereint. (rl)/Foto: Lothar Rühl