Wetzlarer Brückenlauf 2022: Schwitzen für den guten Zweck

Kinder nehmen am Brückenlauf 2017 teil. Archivfoto: Sportamt Wetzlar

WETZLAR - Traditionell wird das Brückenfest mit dem Brückenlauf eröffnet - so auch in diesem Jahr.

Die mittlerweile 21. Ausgabe startet am Freitag, 2. September, um 17 Uhr mit Kindern und Jugendlichen des Jahrgangs 2006 und jünger, teilt die Stadt Wetzlar mit. Die Läufer der älteren Jahrgänge starten um 19 Uhr. Beide Gruppen laufen einen etwa 2000 Meter langen Rundkurs durch die Wetzlarer Altstadt. Start und Ziel ist das Stadion.

Der vom Sportamt der Stadt organisierte Benefizlauf ist ein Staffellauf mit je drei Läufern pro Team. Es werden laut Stadt 2700 Läufer von Schulen, Vereinen, Firmen, Behörden und Unternehmen erwartet.

Die Startgelder der Firmen, Behörden und Unternehmen - knapp 2500 Euro - werden auch in diesem Jahr gespendet werden. Der Sportkreis Lahn-Dill soll sie für sein Projekt "Kindeswohl im Sport" erhalten. Das Ziel des Projekts ist, "ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, wie für das Wohl und den Schutz der Kinder und Jugendlichen in den Vereinen des Sportkreises gesorgt werden kann", erklärt das Stadt-Marketing Wetzlar. In den nächsten Jahren soll die Präventionsarbeit qualitativ und quantitativ weiterentwickelt werden und es soll eine dezentrale Präventionsstruktur aufgebaut werden. Vereine im Sportkreis sollen in die Lage versetzt werden, Probleme wahrzunehmen und mutig anzusprechen.

Über eine 16 Quadratmeter große LED-Wand im Zielbereich sollen Zuschauer das Geschehen live verfolgen können. Ein Kamerakran wird laut Stadt die Staffelstab-Übergabe festhalten.