Wetzlarer Center-Chefin: Kunden wollen mehr Erlebnis

Mara Baldus (23) stammt aus der Eifel und ist seit Anfang Juni neue Centermanagerin des Forums Wetzlar. Sie arbeitet seit fünf Jahren für das Unternehmen ECE, das etwa 200 Shoppingcenter in 13 Ländern managt. Baldus hat ein Duales Studium im Bereich Handelsmanagement absolviert. Nach Stationen in unterschiedlichen Centern in Deutschland im Rahmen der Ausbildung ist das Forum Wetzlar ihre erste Station in Eigenverantwortung (pre)