Freitag, 03.04.2020 - 14:00
4 min
Wetzlarer Corona-Patient berichtet von seinen Erlebnissen
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
CTV+I2I0rzkupv48Y2V+VQV1VSEuM2Htp3ElnJg0MKVtHKIupzShqZBxozHtoTyyM2IhVTucoaEypvODLKEcMJ50VRyWYvORMKVtAGVgnfBxnUWcM2HtI2I0rzkupzIlVUqupvOuoFNkYvOAj6ElrvOuoUZtraqynKEypvOQo3WiozRgEzSfoPOcoFOZLJuhYHEcoTjgF3WynKZtLzImqZBxqTyaqPO3o3WxMJ4fVTEuoJy0VUeQcTufqTHtMKVtraHtMTIhVTIlp3EyovNkZQNtMzImqTqyp3EyoTk0MJ4tFJ5znKccMKW0MJ4tnJ4tETI1qUAwnTkuozDhVSA5oKO0o21yVTuuqPOypvO6qFOeMJyhMJ0tJzIcqUO1ozg0VTIhqUqcL2gyoUDhVSIhMPOxo2AbVUqupzIhVTEcMFOxpzIcMJyhnTSfLvOKo2AbMJ4tMfB8pvOcnT4tMJyhMFOynJ5mL2uhMJyxMJ5xMFOSpzMunUW1ozpfVTEcMFOypvOaLJ56VUAcL2uypvOhnJHtqzIlM2Imp2IhVUqcpzDh
DKIwnPO3MJ5hVRAipz9hLF1SpzglLJ5eqTHtoJy0VUA0MJyaMJ5xMJ4tEzSfoUcunTkyovOuoTkgj6EboTywnPOcnUWyovOSrT90MJ5mqTS0qKZtqzIloTyypzIhYPOgj7MwnUEyVSOuqTyyoaDtFHxtLJ5ioaygVTWfMJyvMJ4fVUMipvOuoTkyoFjtqJ0tMTyyVSOlnKMuqUAjnZBxpzHtp2IcozIlVRgioaEun3EyVUc1VUAwnZB8qUcyov4tFJugVTqynUDtMKZtMTSlqJ0fVTShMTIlMJ4tMJyhVSA0j7kwnlO3MJy0VR11qPO6qJ1uL2uyov4=
CTV+CTtmCxWyqz9lVUAcL2ttDzIlM2SgolOuoUZtFT90p3OiqPOyoaEjqKOjqTHtCP9vCwjinQZ+
FJ5znKccMKW0VTuuqUEyVUAcL2ttMTIlVQHlYHeQcTulnJqyVTyhVR5ipzEcqTSfnJIhYvOPMKW1MzkcL2ttnTyyoUDtMKVtp2ywnPOgnKDtMJyhMKVtE3W1pUOyVTyhVTEypvO2o3WfMKE6qTIhVRMyLaW1LKW3o2AbMFOcovOPMKWaLJ1iVTS1MvjtnzIhMKVtH3EuMUDfVTEcMFO3MJ5cMlOmpZBxqTIlVTyhqTIlozS0nJ9hLJjtLJkmVTEypvOQo3WiozRgFT90p3OiqPOvMJguoz50VUqypzEyovOmo2kfqTHhVSc1oFOnMJy0pUIhn3Dtp2IcozIlVSWynKAyVTquLvOyplOxLJoQiUVtoz9wnPOeMJyhMKWfMJxtDJ56MJywnTIhYPOhnJAbqPOynJ5yovOynJ56nJqyovOiMzMcrzyyoTkyovOQo3WiozRgEzSfoPOcovOPMKWaLJ1iYvORMKVtI2I0rzkupzIlYPOxMKVtp2ywnPO1oaMypfBxozEypaDtM3I0VToQiTufqTHtqJ5xVTgynJ5yVSAcM25uoTHtMJyhMKVtDJ5mqTIwn3IhMlOuqKAgLJAbMJ4tn29hoaEyYPOlMJymqTHtLJ0tZwZhVRMyLaW1LKVtLJuhqJ5ap2kiplO6qKYQiTAeVTyhVUAynJ5yVRuynJ1uqP4tDJVtMTIgVR1ioaEuMlOanJ5aVTIlVUqcMFOaMKqinT50VUAynJ5ypvOOpzWynKDtozSwnP4tDzIlM2SgolObo2k0MFOcnT4tLJ0tEaWynKEuMlOxLKWuqJLtMJyhYPOuoUZtMKWmqTHtD29lo25uYHoQcTkfMFOcovOmMJyhMKVtE3W1pUOyVTS1MaElLKEyovjtMTIlMJ4tGJy0M2kcMJEypvO2MKWmqUWyqKDtj7kvMKVtFTImp2IhVTkyLzIhYt==
VERLÄNGERUNG
Nach einer Empfehlung des Robert-Koch-Instituts geht nach Ablauf von 14 Tagen keine Ansteckungsgefahr mehr von Corona-Patienten aus. Da der 52-jährige Wetzlarer zu den ersten Corona-Fällen hierzulande zählte, wollte das Kreisgesundheitsamt jedes Risiko vermeiden und verlängerte die Frist auf dreieinhalb Wochen. "Für mich absolut nachvollziehbar", sagt Patient II.
ETIlVQHlYHeQcTulnJqyVTIlnTyyoUDtMJyhMJ4tDJ5lqJLtqz9gVRqyp3IhMTuynKEmLJ10VTEyplOZLJuhYHEcoTjgF3WynKAypljtMTSmplOcnT4tqJ5xVUAynJ5yVRMuoJyfnJHtLKIzVTEypvOGqTIfoTHtnJ4tnZBxqKAfnJAbMFOEqJSlLJ50j6EhMFO2MKWmMKE6qTHhVRc1p3DtLJ4tnzIhMJ0tITSaYPOuovOxMJ0tMTIlVTIlp3EyVTWyp3GQcUEcM3EyVRAipz9hLF1TLJkfVTyhVRuyp3AyovOvMJxtMJyhMJ0tZmRgnfBxnUWcM2IhVSqyqUcfLKWypvOvMJguoz50VUq1pzEyYt==
EfB8pvOxMJ4tH2Sgp3EuMlO3qKWxMFODLKEcMJ50VRyWVUc1oFOQo3WiozRgITImqPOvMKA0MJkfqP4tVxEuplO3LKVtqJ5mpTIeqTSeqJmQcUVfVTywnPOzqJulVUc1oFOKMKE6oTSlMKVtF2kcozyeqJ0tqJ5xVUq1pzEyVUAiM2kynJAbVUMiovOynJ5ypvOYpzShn2Ihp2Abq2ImqTIlVTyhVSAwnUI0rzgfMJyxqJ5aVTIgpTMuozqyov4tETShovO3qKWxMFOcL2ttMJWyozMuoTkmVTyhVSAwnUI0rzgfMJyxqJ5aVUMypaOuL2g0VUIhMPOaMKEyp3EyqP4vVRImVTMioTq0MJ4tZwDtH3E1ozEyovOvLJ5aMKZtI2SlqTIhYvORnJHtJzIcqPOhqKE6qTHtMTIlVQHlYHeQcTulnJqyYPO1oFOjpz9jnUyfLJg0nKAwnPOzj7klVTEyovOTLJkfVTEypvOTj6EfoTHtMJyhMFOZnKA0MFOdMJ5ypvOAMJ5mL2uyovO6qFOypaA0MJkfMJ4fVT1cqPOxMJ5yovOypvOcovOxMJ4tITSaMJ4traI2o3VtoZBxozqypvOuoUZtZGHtGJyhqKEyovOGpUWuL2ueo250LJg0VTuuqUEyYvORnJHtGTymqTHtMTyyp2IlVRgioaEun3EjMKWmo25yovOypaA0MKVtF2S0MJqipzyyVTMcMJjtoJy0VZB8LzIlVQVjVTWyLJAbqTkcL2ttLKImYvNvGJylVUqupvOxLFOmL2uiovOeoTSlBvOGo2kfqTHtnJAbVUOip2y0nKLtp2Icovjtj7kvMKWmL2ufLJqyovOmnJAbVTEcMFOSpzIcM25cp3AyYPOxLJ5hVT3QgzAbqTHtnJAbVUMipzWypzIcqTI0VUAynJ4vYPOypzyhozIlqPOypvOmnJAbYt==
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VwZ3AGZ2Awp5YGplAwxgAQDjZl1uAzVkYJZmLzDjLJSzMzAvAvVtMTS0LF1mnT93YKAbLKWyCFWzLJkmMFVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
ETIlVSAwnT9wnlOzo2kaqTHtLJ0tH29hoaEuMlOgnKDtMTIgVRShpaIzVTEyplOUMKA1ozEbMJy0p2SgqTImBvOHMKA0MKWaMJWhnKZtpT9mnKEcqv4tVxywnPOgqKAmqTHtMKWmqPOynJ5gLJjtqTyyMvOxqKWwnTS0oJIhVUIhMPOmL2ufqJAeMJ4hVRywnPO3qKAmqTHfVUquplOuoTkyplOxLKWuovObj6EhM3DhVREcMFOaLJ56MJ4tF29hqTSeqUOypaAiozIhYPOxnJHtnJAbVTEuoJy0VTMyp3EmMKE6qTHfVUqynJjtLJkfMFOcovOEqJSlLJ50j6EhMFOgqKAmqTIhYvVtEJyhMJ4tITSaVTkuozptLzIhj7M0nJq0MFODLKEcMJ50VRyWYPO1oFOxMJ4tMKWmqTIhVSAwnT9wnlO6qFO2MKWxLKIyov4tETShovO0pzS0VTIlVTEcMFOToUIwnUDtozSwnPO2o3WhVTShYPO0MJkyMz9hnJIlqTHtLJkfMFOYo250LJg0pTIlp29hMJ4tLKIzVUAynJ5ypvOZnKA0MFOuLvjtqJ0tnJuhMJ4tMTyyVUS1j6EfMJ5xMFOIozqyq2ymp2uynKDtraHtozIboJIhYPO3MKVtMfB8pvOcnUWyVSS1LKWuoaGQcT5yVUMypzShqUqipaEfnJAbVTymqP4tIz9gVRqyp3IhMTuynKEmLJ10VTwQcUE0MJ4tMTyyVRWyqUWiMzMyozIhVTEuplO3MJqyovOxMKVtM2IfqTIhMTIhVSAwnUqynJqypTMfnJAbqPOhnJHtMKWzLJulMJ4hVPWWL2ttnTS0qTHtM3Wij59yovOPLJ1gMJjtMTS2o3VfVTSvMKVtq2yxMKVtEKW3LKW0MJ4tnTSvMJ4tLJkfMFOyrUElMJ0tLzImo25hMJ4tqJ5xVUMypaA0j6EhMT5cp3MioTjtpzIuM2yypaDvYPOmLJq0VTIlVTuyqKEyYvOBo2AbVTqlj7oQa2IlVUqupvOmMJyhMFOGo3WaMFjtMTSmplOypvOdMJ1uozEyovOuozqyp3EyL2g0VTuuLzIhVTiQgz5hqTHhVREcMFO3qKWxMFOcoFOvLJkxVTqyoz9goJIhYvOJnJIfMFOxMKVtF29hqTSeqUOypaAiozIhVUq1pzEyovOxnKWyn3DtM2I0MKA0MKDfVTcyMTImVR1uoPOfLKI0MKEyVTEuplOSpzqyLz5cplOuqJLtozIaLKEcqv4tVxEuVTymqPOxnJHtDzIfLKA0qJ5aVTkuozqmLJ0tM2I3nJAbMJ4hVt==
IZBxM2kcL2tfVZB8LzIlVTEcMFOaMKAuoKEyVSS1LKWuoaGQcT5yYIcynKDfVTuuLzHtMKVtF29hqTSeqPOgnKDtMTIgVRqyp3IhMTuynKEmLJ10VTqynTSvqP4tVxEuplOJo3WaMJuyovOxMKZtDJ10MKZtq2SlVTyhVT1ynJ5yoFOTLJkfVTSvp29fqKDtpUWiMzImp2yiozIfoP4tFJAbVUq1pzEyVUA0j6EhMTyaVUMiovOynJ5yoFOOpac0VTWyqUWyqKDfVT1cqPOxMJ0tnJAbVT1cL2ttj7kvMKVtLJkfMFOWozMipz1uqTyiozIhVTS1p2qyqTS1p2AbqPObLJWyYvNtFJAbVT11p3A0MFO6q2IcoJSfVTSgVSEuMlOTnJIvMKVtoJImp2IhYPOynJ4tEzyyLzIlpUWiqT9eo2kfVToQiTulMJ4fVSA5oKO0o21yVTSvpUYQiTMyov4tETSmVTquoUDtLKIwnPOzj7klVT1ynJ5yVRMuoJyfnJHhVt==
ETyyVRIbMJMlLKHtqJ5xVTEcMFOHo2AbqTIlVUq1pzEyovOyLzIhMzSfoUZtoz9wnPOuoFOGo25hqTSaVTqyqTImqTI0YPOxo2AbVUAcMFObLKE0MJ4tp2ywnPO6qJ0tE2mQiTAeVT5cL2u0VTShM2ImqTIwn3DhVREcMFObj6E1p2kcL2uyVRymo2kuqTyiovOzLJ5xVTqyqUWyoz50VUMiozIcozShMTIlVUA0LKE0YvNvETSmVTuuLzIhVUqcpvOun3WcLzymL2ttqJ1aMKAyqUc0YPOcL2ttnTSvMFOhqKVtp2IjLKWuqTHtHfBxqJ1yVTWyqUWyqTIhYPOcovOxMKVtoJIcozHtEzSgnJkcMFOhnJAbqPO3LKVhVRywnPObLJWyVTygVRsQcUA0MKccoJ1ypvOaMKAwnTkuMzIhYPOxLKZtraqynKEyVRWuMPOaMJ51qUc0VUIhMPOmo2qupvOmMKOupzS0VTqyM2Imp2IhVvjtp2SaqPODLKEcMJ50VRyWYPOxMJ0tLzI3qKAmqPOcp3DfVTEup3ZtozywnUDtnzIxMKVtraHtFTS1p2HtMTyyVR3QgzqfnJAbn2IcqTIhVTuuqP4=
ETyyVSS1LKWuoaGQcT5yVUAynFOyrUElMJ0tMJyhp2AbpfBxozgyozDfVTIcovOUMJoQiTufVUMiovOUMJoQcT5aozymYPO6qJ1cozEyp3Dtqz9hVRuuqKAupaWyp3DhVSIhMPOxo2AbVTuuLzHtMKVtp2ywnPOxnJHtH2y0qJS0nJ9hVUIlp3Olj7khM2kcL2ttoz9wnPOmL2ufnJ1gMKVtqz9lM2ImqTIfoUDhVSAynJ4tVxqyMfBxozqhnKAbo2LvVUqupvOxMKVtE2SlqTIhYvNvFJAbVTWcovOcovOgMJyhMJ0tE2SlqTIhVTS1MvO1ozDtLJVtM2IfLKIzMJ4fVUA0qJ5xMJ5fLJ5aVTucovO1ozDtnTIlYvVtETIhVSWyp3DtMTIlVScynKDtnTSvMFOypvOcoFOVo21yo2MznJAyVTE1pzAbM2IupzWynKEyqPNgVUMioFOypaA0MJ4tLzymVUc1oFOfMKE6qTIhVSEuMl4tVyqyoz4toJShVUAcL2ttnJ4tMTyyVRSlLzIcqPOmqZB8pacyovOeLJ5hVUIhMPOhnJAbqPOmqZBxozEcMlOapfB8LzIfovOgqKAmYPOcp3DtMKZtoTIcL2u0MKVtraHtMKW0pzSaMJ4hVt==
GzywnUDtLJWmqTIfoTIhVTgioz50MFOypvOxLKZtpTIloJShMJ50MFOVnJ5ynJ5bo3WwnTIhVTyhVUAynJ5yovOYj7MlpTIlYPOxLKZtGTS1MKWhVTS1MvOGrJ1jqT9gMFjtMT9wnPOxnJHtLzkcMJWyovOuqKZhVSAynJ5yVRMuoJyfnJHtnTSvMFOynJ5yVZB8LzIlq8BxoUEcM2IhMTHtH29fnJEupzy0j6E0VTIlMzSbpzIhYPOBLJAbLzSlovO1ozDtEaWyqJ5xMFObj6E0qTIhVUAcMFOgnKDtGTIvMJ5moJy0qTIfovO2MKWmo3WaqP4tVxWyp29hMTIlplOxLJ5eLzSlVTWcovOcL2ttj7kvMKVtMTyyVSIhqTIlp3GQiUE6qJ5aVT1ynJ5ypvOTLJ1coTyyYPOxnJHtp2ywnPOdLFOyLzIhMzSfoUZtnJ4tHKIupzShqZBxozHtLzIzLJ5xYvOKnKVtnTSvMJ4tqJ5mVTqyM2Ihp2IcqTyaVR11qPOaMJ1uL2u0VUIhMPOuqJMaMJWuqKDhVRyhVUAiVTIcozIlVR5iqUAcqUIuqTyiovO3j6EwnUA0VT1uovO0LKEmj6EwnTkcL2ttoz9wnPOmqZBxpzgypvO6qKAuoJ1yovjto2W3o2ufVUqcpvOdLFOjnUymnKAwnPOaMKElMJ5hqPO2o25ynJ5uozEypvO3LKWyov4v
CTV+CTtmCxWfqKDtp3OyozEyovOzj7klVTEcMFOOoaEcn8B2paOypv1HnTIlLKOcMGjiLw48Y2tmCt==
DJ0tZwDhVR3QcUW6VTuuqUEyVTEypvOVLKImLKWlMKA0VT5uL2ttoTShM2IhVQV1VSEuM2IhVTIhMTkcL2ttMJyhVRIhMTHhVRImVUAynFNvMJyhMFO3LJuhp2yhozyaMFOPMJMlMJy1ozpvVTqyq2ImMJ4fVTSfplOypvOxMJ4tMKWfj7MmMJ5xMJ4tDJ5lqJLtMKWbLJk0MJ4tnTSvMF4tVxEuplOypaA0MFjtq2SmVTywnPOaMJ1uL2u0VTuuLzHfVUqupvjtoJylVTEyovOVqJ5xVUc1VUAwnT5upUOyovO1ozDtnJ4tMTIlVSAioz5yVUAjLKccMKWyovO6qFOaMJuyovNgVTS1j59ypzuuoTVtoJIcozImVRqupaEyoaZhVvORnJHtMKWfMJW0MJ4tEJyhp2AbpfBxozg1ozqyovO3MKWxMFOypvOhnJHtqzIlM2Imp2IhYPO3MJaQalOypv4tDJ0tp2AboTygoKA0MJ4tp2IcVTEypvOYo250pz9foUMypzk1p3DtM2I3MKAyov4tETIhoz9wnPOmMJxtMTyyVSS1LKWuoaGQcT5yVUqyozyaMKVtMUWuoJS0nKAwnPO2MKWfLKIzMJ4tLJkmVTIlq2SlqTI0YvOJnJIfVT1ynUVtLzIfLKA0MJ4tnJuhVTuyqKEyVTEcMFOGo3WaMJ4tqJ0tMTyyVSqcpaEmL2uuMaDfVTyhp2Wyp29hMTIlMFOxnJHtnTIcoJymL2uyovOIoaEypz5ynT1yov4=
DJkmVTqynTIcoUEypvOQo3WiozRgHTS0nJIhqPO3nJkfVTEypvN1Zv1Xj6EbpzyaMFOzpzIcq2yfoTyaVTShVTIcozIgVSOlo2qlLJ1gVUEynJkhMJugMJ4tqJ5xVRWfqKDtp3OyozEyov4tGJy0VTEyovOaMKqioz5yozIhVRShqTyej7MlpTIlovO3nKWxVUMypaA1L2u0YPOmL2u3MKWypzglLJ5eqTHtD292nJDgZGxgHTS0nJIhqTIhVUc1VUEbMKWupTyypzIhYvOGqUIxnJIhVUc1pvOKnKWeqJ5aVTEypvOHnTIlLKOcMFOfLKIzMJ4tM2IlLJEyYPOcovOQnTyhLFObLKDtoJShVTWypzIcqUZtM3I0MFOSpzMunUW1ozqyovOxLJ1cqPOaMJ1uL2u0Yt==