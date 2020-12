Wetzlarer erinnern sich an ihre Rex-Kino-Besuche

Fünf Lichtspielhäuser gab es in Wetzlar: Die Schauburg in der Hofstatt 10, das "Royal" am Buderusplatz , das "Tivoli" in Niedergirmes, das Lichtspielhaus in der Langgasse (eröffnet 1919) und das "Rex"-Kino im Karl-Kellner-Ring - seit den 80ern einziges Kino in der Domstadt.

Das "Royal" hatte die "höchste Stardichte": Udo Jürgens, Uschi Glas, Marika Rökk und mehr schauten vorbei. Als Hildegard Knef 1959 ihren Film "Der Mann, der sich verkaufte" im "Royal" bewarb, hatte die Polizei alle Hände voll zu tun, Autogrammjäger im Zaum zu halten. (taf/gh)