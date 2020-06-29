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Montag, 29.06.2020 - 19:52
3 min

Wetzlarer Europabad liegt im künstlichen Koma

Es ist ein riesiger Eingriff, den die Techniker aktuell im Keller des Europabades vornehmen: Mit der Filtertechnik wird quasi das Herz der Anlage mal eben ausgetauscht.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Zwei Millionen Liter Wasser fasst das 50-Meter-Becken im Europabad. Derzeit ist das gesamte Schwimmbad wasserfrei, denn die Sanierung der Filtertechnik lässt sich anders nicht bewerkstelligen. Damit bietet sich die einmalige Chance, den Beckenboden trockenen Fußes zu begehen – mit Abstand versteht sich. Foto: Pascal Reeber

Zwei Millionen Liter Wasser fasst das 50-Meter-Becken im Europabad. Derzeit ist das gesamte Schwimmbad wasserfrei, denn die Sanierung der Filtertechnik lässt sich anders nicht bewerkstelligen. Damit bietet sich die einmalige Chance, den Beckenboden trockenen Fußes zu begehen – mit Abstand versteht sich. (Foto: Pascal Reeber)

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Zwei Millionen Liter Wasser fasst das 50-Meter-Becken im Europabad. Derzeit ist das gesamte Schwimmbad wasserfrei, denn die Sanierung der Filtertechnik lässt sich anders nicht bewerkstelligen. Damit bietet sich die einmalige Chance, den Beckenboden trockenen Fußes zu begehen – mit Abstand versteht sich. Foto: Pascal Reeber

Zwei Millionen Liter Wasser fasst das 50-Meter-Becken im Europabad. Derzeit ist das gesamte Schwimmbad wasserfrei, denn die Sanierung der Filtertechnik lässt sich anders nicht bewerkstelligen. Damit bietet sich die einmalige Chance, den Beckenboden trockenen Fußes zu begehen – mit Abstand versteht sich. Foto: Pascal Reeber

Oberbürgermeister Manfred Wagner (links) und Sportamtsleiter Wendelin Müller (rechts) lassen sich von Bäderleiter Dominic Proch die Details der Filtersanierung im Keller des Europabades erläutern – vor Ort im Spülwasserbehälter. Foto: Pascal Reeber

Oberbürgermeister Manfred Wagner (links) und Sportamtsleiter Wendelin Müller (rechts) lassen sich von Bäderleiter Dominic Proch die Details der Filtersanierung im Keller des Europabades erläutern – vor Ort im Spülwasserbehälter. Foto: Pascal Reeber

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