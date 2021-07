Wetzlarer Festplatz Finsterloh wird zur 90er-Party-Arena

WETZLAR - Sucht die Neonklamotten, Plateau-Sneaker, Tattoo-Ketten und getönte Sonnenbrillen, denn am Freitag, 10. September heißt es auf dem Wetzlarer Festplatz Finsterloh: "Die 90er sind zurück!".

Oli P., Captain Jack, Layzee fka Mr. President und Bellini entführen beim Strandkorb Open Air das Publikum wieder in die neunziger Jahre. Die Feier mit den originalen Acts von damals garantiert mit Hits wie "Flugzeuge im Bauch", "Coco Jambo", "Iko Iko" oder "Samba de Janeiro" eine musikalische Zeitreise.

Der Vorverkauf startet am Dienstag, 13. Juli, um 10 Uhr. Uhr. Tickets gibt es unter www.strandkorb-openair-wetzlar.de sowie über die Tickethotline unter 0180-6040424 (0,20 € aus dem dt. Festnetz / 0,60 € aus dem Mobilfunknetz). Der Webshop für die Vorbestellungen von Getränken und Snacks ist unter gastroshop-wetzlar.de erreichbar. Diese Bestellungen liegen dann beim Eintreffen am Platz bereits in der Kühlbox bereit.