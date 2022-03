Wetzlarer Feuerwehr löscht erst Keller, dann Cabrio

In der "Mercedes-Kurve" zwischen Büblingshausen und dem Wetzlarer Stadtteil Münchholzhausen brannte ein Cabrio komplett aus. Foto: Feuerwehr Wetzlar

WETZLAR - Viel zu tun hatte am Mittwoch die Wetzlarer Feuerwehr. Zunächst waren 29 Einsatzkräfte der Wehren aus Blasbach, Hermannstein, Niedergirmes und der Innenstadt gegen 13.30 Uhr zu einem Kellerbrand in der Blasbacher Bergstraße ausgerückt. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte eine Elektromaschine im Keller Feuer gefangen.

Die Feuerwehrleute bekamen den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Noch während dieses Einsatzes in Blasbach kam es auf der Landstraße zwischen Büblingshausen und dem Wetzlarer Stadtteil Münchholzhausen zu einem Pkw-Brand. Auf dem Parkplatz in der "Mercedes-Kurve" brannte das Cabrio komplett aus. Die Böschung auf der gegenüber liegenden Fahrbahnseite wurde ebenfalls in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Auch hier waren 29 Einsatzkräfte vor Ort, diesmal waren die Wehren aus der Innenstadt, Büblingshausen, Niedergirmes, Dutenhofen und Münchholzhausen unter der Leitung von Erwin Strunk beteiligt.