Wetzlarer Feuerwehr löscht Fassadenbrand in Niedergirmes

Die Wetzlarer Feuerwehr löschte in der Formerstraße in Niedergirmes einen Fassadenbrand.

WETZLAR - Die Wetzlarer Feuerwehr ist am Freitagabend um 18.21 Uhr zu einem Feuer an einem Rohbau im Stadtbezirk Niedergirmes gerufen worden. Auf circa acht Metern Länge und zwei Metern Höhe stand in der Formerstraße eine Fassade in Brand.

Vor Ort registrierten die Einsatzkräfte laut Einsatzbericht eine starke Rauchentwicklung. Ein Trupp unter Atemschutz hatte den Brand gelöscht, noch bevor sich die Flammen ausbreiten konnten. Anschließend entfernten Feuerwehrleute einige der Styroporplatten an der Fassade, um sie mit einer Wärmebildkamera zu kontrollieren. Da beim angrenzenden Wohnhaus einige Fenster geöffnet waren, wurde dieses auf Verrauchung kontrolliert. Diese war jedoch nicht feststellbar. Im Einsatz waren die Wehren aus Hermannstein, Niedergirmes und der Innenstadt.

Kurz zuvor hatten Feuerwehrleute der Wetzlarer Innenstadt die Feuerwehr Aßlar bei der Bekämpfung eines Flächenbrandes unterstützt. Zwei Feuerwehrleute aus Wetzlar besetzten einen Wechsellader mit einem 10.000 Liter-Wassertank und leisteten nachbarschaftliche Löschhilfe.