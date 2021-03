Wetzlarer Forum beteiligt sich an Hilferuf des Einzelhandels und strahlt rot

Rot angestrahlt war am Montag das Forum in Wetzlar. Foto: Forum

Das Wetzlarer Forum hat am Montagabend in Rot geleuchtet, wie zahlreiche Geschäfte und Einkaufszentren in ganz Deutschland. Mit der gemeinsamen Aktion haben Händler deutschlandweit auf die existenzbedrohende Lage vieler Geschäfte und Handelsunternehmen infolge des anhaltenden Lockdowns aufmerksam gemacht. Sie warben im Vorfeld der Konferenz der Ministerpräsidenten für eine schnelle Öffnung des Einzelhandels. "Mit der Aktion wollen wir ein klares Zeichen setzen und zeigen: Der Handel blutet aus und die Lebendigkeit der Innenstadt ist in Gefahr. Viele Händler stehen mit dem Rücken zur Wand, der anhaltende Lockdown gefährdet zahlreiche Geschäfte in ihrer Existenz und Arbeitsplätze im Handel. Daher ist eine schnelle Öffnung der Geschäfte dringend erforderlich", sagte Maximilian Schlier, Center Manager des Forums.