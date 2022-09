Wetzlarer Frauenloge besteht seit 40 Jahren

Eva Grimm lässt die Geschichte der Frauenloge für die Jubiläumsgäste lebendig werden. Foto: Freimaurerloge "Unter dem Regenbogen"

WETZLAR - Die Wetzlarer Freimaurer-Loge "Unter dem Regenbogen" war bei ihrer Gründung 1982 die dritte Frauenloge in Deutschland. Ihr 40-jähriges Bestehen haben die Frauen in einem Festakt im Logenhaus in der Wetzlarer Brühlsbachstraße gefeiert.

Drei Hammerschläge eröffnen das Fest

Dabei startete die Meisterin vom Stuhl den öffentlichen Festakt mit drei harten Hammerschlägen. Grußworte gab es von Wetzlars Bürgermeister Andreas Viertelhausen (FW). Anschließend ließ die älteste Schwester des "Regenbogens", Eva Grimm, die Geschichte der Loge lebendig werden, berichtete von Reisen nach West-Berlin, um sich freimaurerisches Wissen anzueignen, von der freimaurerischen Heimat, die die Schwestern im Logenhaus der Brüder Freimaurer in Wetzlar fanden, und dem Aufbau weiterer femininer Logen in den vier Jahrzehnten.

Höhepunkt des Festes war eine Podiumsdiskussion zum Thema "Was ist der Sinn unserer Arbeit?". Arbeit spielt im freimaurerischen wie im nicht freimaurerischen Leben eine große Rolle. Die Großmeisterin der Frauen-Großloge von Deutschland, Antje Hansen, die Unternehmensberaterin Frauke Christiansen, die Kunsthistorikerin Susanne Ließegang, der Arzt Walter Staaden, der zugleich Meister vom Stuhl der Wetzlarer Loge "Wilhelm zu den drei Helmen" ist, und die designierte und nun amtierenden Meisterin vom Stuhl der "Loge unter dem Regenbogen", Gudrun Maul, beleuchteten die verschiedenen Aspekte von Arbeit.

Kernfragen waren, was Arbeit überhaupt ist, was Arbeit mit uns macht und was Arbeit für die Entwicklung der Gesellschaft und das Zusammenleben bedeutet, um schließlich die Leitfrage nach dem Sinn unserer Arbeit zu diskutieren. Der Tag klang mit einem fröhlichen Beisammensein bei Musik und Tanz aus.

Nach der Sommerpause nimmt die Loge ihre Arbeit im September wieder auf. In regelmäßigen Abständen finden auch Vortragsabende für interessierte Frauen statt.