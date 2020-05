Wetzlarer Frisöre dürfen endlich wieder öffnen

Trotz der Coronakrise blickt Bärbel Jade positiv in die Zukunft. Gerade allerdings hat sie allen Grund, zurückzublicken. Denn vor 60 Jahren eröffnete Jades Vorgänger Heinrich Neeb sein Frisierstübchen in der Petzgasse in Dorlar: "Er ist das Urgestein aller Salons in Lahnau", sagt Bärbel Jade, schließlich hätten nahezu alle Inhaber in Neebs Geschäft ihre Ausbildung absolviert.

Neeb selbst hatte nach seiner Rückkehr aus dem Krieg damit begonnen, in seinem Elternhaus Haare zu schneiden. Einige Jahre später zog er mit Ehefrau Hildegard in die Atzbacher Straße. Hier lebten und arbeiteten der Frisör und seine Gattin bis zu ihrem Ruhestand im Jahr 1981Zwei Jahre zuvor hatte Neeb Bärbel Jade als Frisörmeisterin in seinen Betrieb aufgenommen. Sie war es schließlich, die den Salon mit fünf Mitarbeitern übernahm.

Für Bärbel Jade begannen entwicklungsreiche Jahre. Ihr Geschäft, das inzwischen auch ihren Namen trug, wuchs auf acht Mitarbeiter an. Bis heute hat sie elf Lehrlinge ausgebildet, zudem haben drei Meisterinnen und 20 Gesellen im "Salon Bärbel Jade" gearbeitet.

Auf die Mitarbeiter, die ihr Geschäft zum Teil bis heute mittragen, ist sie besonders stolz: "Wir haben alle Höhen und Tiefen zusammen gemeistert und ergänzen uns perfekt. Ich liebe unseren Zusammenhalt und die Kreativität meiner Kolleginnen."