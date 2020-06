Wetzlarer Gallusmarkt steht vor Corona-Aus

Traditionelle vier Tage Gallusmarkt waren ab dem 16. Oktober geplant, 100 000 Besucher wurden dazu erwartet. Archivfoto: Rühl

Wetzlar (gro). Ein weiterer herber Schlag trifft die Veranstaltungsbranche: Länderchefs und Bund haben sich am Mittwoch darauf geeinigt, dass Großveranstaltungen wie Volksfeste oder Kirmesveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie bis mindestens Ende Oktober verboten bleiben. Das bedeutet in diesem Jahr das Aus auch für den Gallusmarkt, das älteste und am längsten gepflegte Volksfest in Wetzlar, nachdem alle anderen Feste bereits abgesagt werden mussten.

Herbst ist wichtige Phase

für Veranstaltungsbranche

Der viertägige Gallusmarkt hätte am 16. Oktober wie gewohnt mit 150 Marktständen, Vergnügungspark und verkaufsoffenem Sonntag steigen sollen. Alljährlich werden 100 000 Besucher gezählt.

Noch ist das verlängerte Verbot von Großveranstaltungen nicht in hessisches Landesrecht gegossen. Allerdings hat niemand Zweifel daran, dass es so kommt. Auch nicht Stadt-Marketing-Geschäftsführer Rainer Dierich, der aus seiner Enttäuschung keinen Hehl machte. Dann müsse der Gallusmarkt in der kommenden Woche abgesagt werden, sagte Dietrich. Mit massiven Auswirkungen für Hunderte Betreiber, Künstler und Dienstleister. Für sie entfalle ein Auftragsvolumen im sechsstelligen Bereich.

Das treffe die Veranstaltungsbranche im Herbst in einer wichtigen Phase, in der es für sie um Einnahmen gehe, um den Winter zu überstehen. Sollten auch die Weihnachtsmärkte ausfallen, werden viele Betriebe das nicht überleben, so Dietrich. Es werde mit zweierlei Maß gemessen, kritisierte er mit Blick auf die wieder geöffneten großen Freizeitparks. Es drohe die Gefahr, dass am Ende eine gesamte Branche ruiniert werde. Allein in Hessen seien zur gleichen Zeit zig Veranstaltungen von dem Verbot betroffen.

Die 100 000 Gallusmarkt-Besucher würden auch für Gastronomie und Handel wegfallen, sagte Dietrich. Der Ausfall der gesamten Freizeitgestaltung in den Städten bedeute einen zusätzlichen Sargnagel für den stationären Handel.