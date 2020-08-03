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Montag, 03.08.2020 - 20:00
4 min

Wetzlarer Gastronomen haben Verständnis für Zettelwirtschaft

Wer eine Gaststätte besucht, muss seit Corona seine Kontaktdaten dort lassen. Gastronomen in Wetzlar sehen die Personenregistrierung als einen zusätzlichen, aber sinnvollen Aufwand.

Von Manuela Jung
Angela Filippelli kümmert sich als Frau des Inhabers beim Wirt am Dom in Wetzlar mit um die Registrierung der Gäste. Tausende Zettel bewahrt sie für vier Wochen auf. Anschließend müssen sie vernichtet werden. Foto: Manuela Jung

Angela Filippelli kümmert sich als Frau des Inhabers beim Wirt am Dom in Wetzlar mit um die Registrierung der Gäste. Tausende Zettel bewahrt sie für vier Wochen auf. Anschließend müssen sie vernichtet werden. Foto: Manuela Jung

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Registrierung in Gaststätten
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