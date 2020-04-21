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Dienstag, 21.04.2020 - 05:00
4 min

Wetzlarer Gastronomen hoffen, dass es bald weitergeht

Während die Läden in der Wetzlarer Altstadt seit Montag wieder öffnen dürfen, bleiben Restaurants und Kneipen weiter geschlossen. Wie die Branche mit der enormen Belastung umgeht.

Tanja Freudenmann: Redakteurin Wetzlar
Von Tanja Freudenmann
Redakteurin Wetzlar
Mit kreativen Schildern versuchen Gastronomen in Wetzlar, ihre Kunden in der Corona-Krise zu erreichen. Foto: Pascal Reeber

Mit kreativen Schildern versuchen Gastronomen in Wetzlar, ihre Kunden in der Corona-Krise zu erreichen. Foto: Pascal Reeber

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Fotos
Mit kreativen Schildern versuchen Gastronomen in Wetzlar, ihre Kunden in der Corona-Krise zu erreichen. Foto: Pascal Reeber

Mit kreativen Schildern versuchen Gastronomen in Wetzlar, ihre Kunden in der Corona-Krise zu erreichen. Foto: Pascal Reeber

Gastronomen machen Mut: "Covid-19 schaffen wir auch!" steht auf diesem Schild in der Krämerstraße. Foto: Pascal Reeber

Gastronomen machen Mut: "Covid-19 schaffen wir auch!" steht auf diesem Schild in der Krämerstraße. Foto: Pascal Reeber

"Wo Kuchen ist, da ist Hoffnung" - zu sehen in der Wetzlarer Hausertorstraße. Foto: Pascal Reeber

"Wo Kuchen ist, da ist Hoffnung" - zu sehen in der Wetzlarer Hausertorstraße. Foto: Pascal Reeber

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