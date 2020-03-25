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Mittwoch, 25.03.2020 - 18:40
3 min

Wetzlarer Gastronomen schließen sich in der Corona-Krise zusammen

Die Corona-Pandemie macht heimische Gastronomen erfinderisch. Vier junge Unternehmen haben sich zusammengetan und einen Lieferdienst gegründet.

Von Lothar Rühl
Geschäftsführer Felix Kinzenbach von den Sattmachern wirbt auf Facebook mit diesem Bild für den Lieferservice. Foto: Die Sattmacher

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