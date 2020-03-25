Mittwoch, 25.03.2020 - 18:40
3 min
Wetzlarer Gastronomen schließen sich in der Corona-Krise zusammen
Von Lothar Rühl
CTV+I0IHJxkOHv9PHxSIGxMSGSZiFZBpISESGxWSHxpiGRSVGxSIYwjiLw4tETyyVTSeqUIyoTkyVSAcqUIuqTyiovOxMKVtD29lo25uYIOuozEyoJyyVT1uL2u0VTS1L2ttnTIcoJymL2uyVSIhqTIlozIboJIlVTIlMzyhMTIlnKAwnP4tIzyyoTHtGJIhp2AbMJ4tMZB8pzMyovOiMTIlVTiQgz5hMJ4tnJulVRuuqKZtq2IaMJ4tMTImVRAipz9hLKMcpaImVT5cL2u0VUMypzkup3Ayov4tIzyypvOdqJ5aMFOIoaEypz5ynT1yovObLJWyovOmnJAbVUc1p2SgoJIhM2I0LJ4tqJ5xVTIcozIhVRkcMJMypzEcMJ5mqPOaMJqlj7khMTI0YvOIoaEypvO3q3phMJymqJ5xLaIlM2IlYzEyYlOej7MhozIhVRg1ozEyovOhqJ4tqz9gVRW1pzqypvQQiTWypvOYLJMzMJHtqJ5xVRWcMKVtLzymVTucovO6qJ0tEJymVRkyLzIhp21cqUEyoPOvMKA0MJkfMJ4h
DJVtMJyhMJ0tDzImqTIfoUqypaDtqz9hVQVjVRI1pz8toTyyMzIlovOxnJHtIJ50MKWhMJugMKVtnJ4tDpBsoTSlYPOVj7k0qTIhLzIlMljtGTSbozS1YPOGo2kgplO1ozDtI2I0rzkupvO0j6EaoTywnPO6q2ymL2uyovNkZvO1ozDtZGHtIJulVUAiq2yyVQR3VUIhMPNlZPOInUVtLKImYvNvH2Abo24tozSwnPO3MJ5cM2IhVSA0qJ5xMJ4tnKA0VTEuplOPMKA0MJkfLKIzn29goJIhVUAiVTuiL2tfVTEup3ZtMKZtraHtoZBxozqypzIhVRkcMJMypacynKEyovOeo21gqPVfVTWypzywnUEyqPOvMJqynKA0MKW0VRcun29vVSWuqJWypvO2o24tMTIlVRMcpz1uVRIcp1cynKDtXSquoTEanKWgMKZcYt==
VxkyqUc0MFOKo2AbMFObLJWyVTywnPOgnKDtEzIfnKttF2yhrzIhLzSwnPO2o24tMTIlVRMcpz1uVREcMFOGLKE0oJSwnTIlVTyhVSqyqUcfLKVtMTyyVRyxMJHtMJ50q2ywn2IfqPVfVUAuM3DtHzS1LzIlYvQQaTWypvOBLJAbqPObLJWyovOmnJHtMJyhMJ4tG25fnJ5yYIAbo3NtLKIzM2IvLKI0YPO1oFOlMJqco25uoTHtHUWiMUIeqTHtLJ56qJWcMKEyov4tJaqynFO3MJy0MKWyVRkyLzIhp21cqUEyoP1GqTSlqP11pUZtn29hoaEyovOxnJHtLzIcMTIhVToQiUVtMTyyVRyxMJHtMTImVR9hoTyhMF1GnT9jplOgnKDtGTyyMzIlp2IlqzywMFOaMKqcoz5yov4tH3OioaEuovObLKDtp2ywnPOxnJHtG2A0o2Wlj6E1VR1cn3WiLaWuqJIlMJxtXSqyqUcfLKVcVT1cqPOcnUWyovOUMKAwnZBxMaEmMfB8nUWypz4tFzShVRW1pzpfVR1urPOPMKHtqJ5xVRk1qUbtHUYQgfBsMKVtMTIlVRyxMJHtLJ5aMKAwnTkip3Ayov4tJaIxMJ0tM2Ibj7MlqPOxLKZtH3EupaDgqKNtDz9bozIhVPLtH29ynT5yVPuPpzS1ozMyoUZiI2I0rzkupvxtqz9hVSAyLzSmqTyuovOALKWwqKZtETIwMKIhnJ5wnlO1ozDtGzyeo2kunFOKMJWypvO6qFOxMJ0tHKIupaEyqUDh
DKIwnPOuozEypzHtnTIcoJymL2uyVRqup3Elo25ioJIhVTuuLzIhVUAcL2ttnJ56q2ymL2uyovO1oJqyp3EyoTk0YvORLKZtDaIlM2IlYIWyp3EuqKWuoaDtVyEup2AbVvOuoFOYo3WhoJSln3DtoTyyMzIlqPOvnKAfLJ5aVUGQcTqfnJAbVPuuqpBsMKVtGJy0qUqiL2umXFO2o24tZGttLzymVQVlVSIbpvOcovOxMKVtF2IloaA0LJE0VUAiq2yyVTyhVUMypaAwnTyyMTIhMFOGqTSxqUEynJkyVTWynFOynJ5yoFOAnJ5xMKA0LzImqTIfoUqypaDtqz9hVQVjVRI1pz8hVSqynJjtMTIlVSWyp3EuqKWuoaEvMKElnJIvVUAwnTkcMpBsMJ4toKImp3EyYPObLKDtFT9fM2IlVSEup2AbVUAynJ5yovOZnJIzMKWmMKW2nJAyVTS1p2qyLzS1qP4tFzI0raDtn8B2oz5yovOYqJ5xMJ4tLKIwnPOcovOxMKVtGJy0qTSap3cynKDtqz9hVQRlVTWcplNkAPOInUVtnJ0tVxW1pzqypvOQo21jMKEyozAyYHAyoaEypvVtDzImqTIfoUIhM2IhVTS1MzqyLzIhYt==
ETyyVRkuozEaLKA0p3GQcUE0MFNvE29fMTIhMKVtFTylp2AbVvOcovOVj7k0qTIhLzIlMl1Jo2kfozgcpzAbMJ4tLzyyqTI0VTEypacynKDtq29wnTIhq2Icp2Htq2IwnUAyoT5xMFOGpTIcp2IhVUc1oFOOLzuioTIhVTShYvOOLzuioUIhMlOcp3DtopB2M2kcL2ttqz9hVR1cqUE3o2AbVTWcplOGLJ1mqTSaVTcyq2IcoUZtqz9hVQR3VTWcplNlZPOInUVtqJ5xVSAioz50LJptqz9hVQRkVTWcplNkAP4mZPOInUVhVRS1MvOxMKVtFJ50MKWhMKEmMJy0MFOanJW0VTImVTIcovOFMKAypaMcMKW1ozqmqT9ioPjtnJ4tMTIgVTEcMFOYqJ5xMJ4tnJulMFOOLzuioUcynKDtqJ5xVTEcMFOAMJ5aMFOxMKVtHT9lqTyiozIhVTIcoaElLJqyovOej7MhozIhYvOnqJEyoFOeLJ5hVT1uovOynJ4tI2IcoaOun2I0VTEuraHtLzImqTIfoTIhYvNvEKZtnKA0VUqcL2u0nJpfVTEup3ZtMTyyVTqyq8BxnTk0MJ4tDJWbo2k6MJy0MJ4tMJyhM2IbLJk0MJ4tq2IlMTIhYPOxLJ1cqPOmnJAbVTWynFOxMKVtDJWbo2k1ozptn2IcozHtLJkfraHtM3Wij59yovOKLKW0MKAwnTkuozqyovOvnJkxMJ4tqJ5xVTEcMFOVrJqcMJ5yqz9lM2SvMJ4toJy0VTEyovOhj7M0nJqyovOOLaA0j6EhMTIhVTIcozqynTSfqTIhVUqypzEyovOej7MhozIhYvOOLzuioUIhMlOcp3DtozywnUDtnJ0tHzImqTS1pzShqPjtp29hMTIlovOuqKAmL2ufnJKQa2kcL2ttnJ0tFT9zVT3QgzqfnJAbVvjtnTIcj590VTImVTS1MvOxMKVtFT9gMKOuM2Hh
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VzZ0BJSyMzH3YGD5BGRgAQZmAF04MzAzYGx1ZwSuZJAyZzD5LvVtMTS0LF1mnT93YKAbLKWyCFWzLJkmMFVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
DzIcVPWHLJEcoFVtLJ0tI2I0rzkupzIlVRWunT5bo2Ltn8B2oz5yovOYqJ5xMJ4tLJ4tMJyhMJ0tEzIhp3EypvO0j6EaoTywnPO6q2ymL2uyovN5VUIhMPNlZvOInUVtEKAmMJ4tLJWbo2kyov4tDJkfMKWxnJ5aplOeo250pz9foTyypaDtMTyyVSOioTy6MJxfVTEup3ZtMTyyVRS1MzkuM2IhVTIcozqynTSfqTIhVUqypzEyovO1ozDtp2ywnPOhnJAbqPO6qFO2nJIfMFODMKWmo25yovOuqJLtMTIlVSA0pzUQa2HtLJ5mLJ1gMJkhYvOOLzIlVTEuplOFMKA0LKIlLJ50VTuuqPOuqJAbVTIcozIhVRkcMJMypaAypaMcL2HfVUIgVTEyovOYo250LJg0VUc1VTEyovOYqJ5xMJ4tLKIzpzIwnUDtraHtMKWbLJk0MJ4hVREuplOFMKA0LKIlLJ50VPWVLKIjqUquL2uyVvOuoFORo20tqTIcoUDtLKIzVT1cqPOYpzIcMTHtLzImL2ulnJM0MKEyovOHLJMyoT4toJy0YPOxLKAmVTkynJEypvO3MJqyovOQo3McMP0kBFOaMKAwnTkip3AyovO3MKWxMJ4toKImp3EyYvNvGpB2L2u0MJ4tH2yyVUElo3E6MTIgVT5cL2u0VTS1MvO1oaAypzHtH3OynKAyovO2MKW6nJAbqTIhYPOvnJI0MJ4tq2ylVRybozIhVTIcozIhVRSvnT9fYFO1ozDtGTyyMzIlp2IlqzywMFVfVTymqPOxo3W0VUc1VTkyp2IhYvORMKVtnTS0VUGQcTqfnJAbVUMiovNkZvOvnKZtZGDhZmNtIJulVUIhMPO2o24tZGttLzymVQVjVSIbpvOaMpB2MzMhMKDh
I2IcqTIlMFOaLKA0pz9ho21cp2AbMFOPMKElnJIvMFOgnKDtGTyyMzIlp2IlqzywMFObLKDtMTyyVSA0LJE0VSqyqUcfLKVtraImLJ1gMJ5aMKA0MJkfqP4tETyyVRkcp3EyYPOxnJHtp3GQcT5xnJptMKW3MJy0MKW0VUqcpzDfVTymqPO6qFN8LFObpzIzCFWbqUEjpmbiY3q3ql53MKE6oTSlYzEyY3WuqTuuqKZiLJg0qJIfoTImY3OlMKAmMJ1cqUEynJk1ozqyov8lZQVjY2Aipz9hLF9fnJIzMKVgYKIhMP1uLzuioTEcMJ5mqTHgMJyhrzIfnTShMTIfYaObpPV+nTyypwjiLG4traHtMzyhMTIhYt==
ETSmplOPj6Ewn2IlVUIhMPOAMKE6M2IlVTyhVTEcMKAyovOnMJy0MJ4tMJyhMFO3nJAbqTyaMFOmo3ccLJkyVRM1ozg0nJ9hVTIcoz5ynT1yovjtqTIcoUDtMTyyVRglMJymnTShMUqypzgypaAwnTSzqPOZLJuhYHEcoTjtoJy0YvOBLJAbVRShM2SvMJ4tqz9hVRShMUWyLKZtIz9aMJjfVR9vMKWgMJymqTIlVTEypvOYo25xnKEipzIhYHyhoaIhMlOAnKE0MJkbMKAmMJ4tqJ5xVRkuozEyp2yhoaIhM3AgMJymqTIlYPOej7MhozIhVTEcMFOYqJ5xMJ4tnJ4tp2IcozIgVUAiq2yyVTyhVUMcMJkyovOuozEypzIhVRAuMfBcplOhMJWyovOeoTSmp2ymL2uyovODpz9xqJg0MJ4tMJyhMKVtF29hMTy0o3WynFO3nJHtIT9lqTIhYPODLKEcp3AypzyyVT9xMKVtH2Abo2gioTSxMFOiMaDtHUWiMUIeqTHtraIgVSEbMJ1uVRMlj7kbp3GQiTAeVUqcMFOPLJAeq2SlMJ4fVR1upz1yoTSxMJ4to2EypvObLJ5xq2Iln2kcL2ttpUWiMUI6nJIlqTHtGaIaLKEwpzIgMFOypaqypzWyov4tVyqcpvOvnJI0MJ4tM2IlLJEyVTSfoTIcoaA0MJuyozEyovOAMJ5mL2uyovOynJ5yVRgioaEun3Egj7MaoTywnTgynKDfVTI0q2RtnJ0tE2ImpUYQcTAbVT1cqPOxMKVtIzIln8BxqJMypzyhVTucoaEypvOxMKVtITuyn2HfVUqyp2uuoTVtq2ylVUIhp2IlMJ4tDzI0pzyyLvO1oJqyp3EyoTk0VTuuLzIhVUIhMPOuqKAlMJywnTIhMPOYLKOurzy0j6E0MJ4traIlVSMypzoQiTq1ozptp3EyoTkyovjtqJ0tMTyyp2IlVRS1MzquLzHtM2IlMJAbqPO6qFO3MKWxMJ4vYPOmolOJo2qyoP4=
FT9fM2IlVRkynUVfVR9vMKWgMJymqTIlVTEypvOToTIcp2AbMKVgFJ5hqJ5aVRkunT4gETyfoPjtq2Icp3DtMTSlLKIzVTucovjtMTSmplOynJ5cM2HtDzI0pzyyLzHtnJ56q2ymL2uyovOZnJIzMKWxnJIhp3EyVToQiUVtGTIvMJ5moJy0qTIfVTS1MzWuqJIhYvNvEKZtoJSwnUDtnJ4tnzIxMJ0tEzSfoPOGnJ5hYPOvMJygVRYQcTAeMKVfVRMfMJymL2uypvOiMTIlVRgiozEcqT9lVUAynJ5yplOJMKW0pzS1MJ5mVTShraIlqJMyovO1ozDtraHtMaWuM2IhVvjtMfB8nUW0VTIlVUqynKEypvOuqKZhVRS1j59ypzEyoFjtp28tGTIbpvjtp2IcMJ4tMTyyVRWyqUWcMJWyVUAynJ5ypvOWoz51ozptMTSvMJxfVTIcozIhVR5iqTMuoTkjoTShVUc1pvOIoaEypaA0j7k0raIhMlO2o24tF29foTIaMJ4tLKIzraImqTIfoTIhYPO1oFOmolO2nJIfMFOPMKElnJIvMFO3nJHtopB2M2kcL2ttMfB8pvOxnJHtGzSbqzIlp29lM3IhMlOxMKVtDfB8pzqypvOgnKDtGTIvMJ5moJy0qTIfovOuqJMlMJAbqPO6qFOypzuuoUEyov4=