Wetzlarer Integrationslotsen über Homeschooling bei Geflüchteten

WETZLAR (red). Noch immer befinden sich viele Schüler im Homeschooling. Die neuen Herausforderungen gelingen den Schülern der diversen Jahrgangsstufen und Bildungswege unterschiedlich gut. Aber was ist mit den geflüchteten Schülern?

Die Integrationslotsen der Malteser Wetzlar betreuen auch unter den aktuellen Umständen geflüchtete Menschen. In einer Pressemitteilung schildern die Malteser Wetzlar die verschiedenen Eindrücke ihrer Integrationslotsen zur Situation im Homeschooling. So berichten unter anderem ein Grundschüler und seine Familie von großartigen Leistungen seiner Lehrerin, der es gelinge, den Unterricht leistungs- und zielgruppengerecht anzubieten. Außerdem stehe sie den Schülern und Eltern telefonisch bei Fragen oder Problemen zur Seite.

Aber auch die Möglichkeiten des leistungsangepassten Unterrichts finde im Homeschooling Grenzen - egal ob technisch durch überlastete Lernplattformen oder durch Lehrer, die von der Corona-Pandemie einfach überrumpelt wurden. So berichteten Schüler von fehlendem Feedback und unübersichtlichem E-Mail-Verkehr. Auch Aufgabenstellungen seien oft nur schwer ohne Unterstützung zu verstehen, da die Schüler noch nicht lange mit der deutschen Sprache in Kontakt seien. Die Formulierungen einzelner Lösungen falle ihnen ebenfalls in Schriftform schwerer als mit gesprochenem Wort im Unterricht. Fehlendes technisches Gerät, wie zum Beispiel PCs oder Laptops, komme erschwerend hinzu und mache die Teilhabe am Unterricht ungleich schwerer.

Schüler organisieren

sich untereinander

Jedoch gelinge es einigen Schülern, sich selbst zu organisieren und untereinander für Lösungsaustausch zu sorgen. In kleinen Gruppen nutzen sie verschiedene Medien, um sich gegenseitig zu unterstützen. Auch die Betreuung der befragten Kinder sei rund um die Uhr sichergestellt, wenngleich den Eltern oft sprachliche und fachliche Kenntnisse fehlen würden, um ihre Kinder zu unterstützen.

Trotz des teilweise positiven Umgangs der Schüler mit den Herausforderungen lasse die Situation oft eine größere Bildungslücke zwischen geflüchteten und einheimischen Kindern entstehen. Auch Erhard Degen, pensionierter Lehrer und Integrationslotse der Wetzlarer Malteser, sieht dies kritisch: "Diese Gegebenheiten missachten das Gebot der Gleichheit der Bildungschancen". Dies müsse durch politisches Handeln bekämpft werden.