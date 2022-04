Wetzlarer Jugendliche sprayen ein Zeichen für den Frieden

Friedenssymbole sprayen die Jugendlichen auf das "Wasserhäuschen". Foto: Jugendamt Wetzlar

WETZLAR - Mit einer Graffiti-Aktion am "Wasserhäuschen" in der Wetzbachstraße am Rathausparkplatz haben Jugendliche aus Dalheim und des Jugendforums Wetzlar jetzt ein Zeichen für den Frieden gesetzt. An zwei Tagen wurden die Wände mit bunten Friedenssymbolen versehen. Das Künstler-Paar Scid und Harti hat die Jugendlichen dabei unterstützt und ihnen Tricks mitgegeben. Damit am Ende ein Kunstwerk entstehen konnte, lernten die Jugendlichen unter anderem wie man dünne Striche, große Flächen sowie Farbverläufe und Schattierungen sprayt. Das Graffiti steht ganz unter dem Motto "Frieden". Es sind Friedenssymbole, zerstörte Panzer, aus denen Blumen wachsen, Regenbögen, eine große "Blumenbombe", Seifenblasen und vieles mehr zu sehen. Neben einer Friedenstaube haben die Jugendlichen ebenso die ukrainische Flagge gesprayt.