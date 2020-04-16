Wetzlarer Klaus Fiedler ist Mitglied der Leopoldina

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LEOPOLDINA
Die Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften - ist die
weltweit älteste Wissenschaftsakademie mit Sitz in Halle (Saale). 1652 in Schweinfurt gegründet, erhielt sie ihren heutigen Namen von Kaiser Leopold I. Die Wahl zum Mitglied in der Leopoldina gilt als eine der höchsten wissenschaftlichen Auszeichnungen. Frühere Mitglieder waren Johann Wolfgang von Goethe, Albert Einstein oder auch Charles Darwin
Auch heute zählen zu den gegenwärtig rund
1600 Mitgliedern der Leopoldina hervorragende Gelehrte aus aller WeltJedes Mitglied gehört entsprechend seiner Disziplin einer Sektion an. Bearbeitet werden unabhängig von wirtschaftlichen und politischen Interessen wichtige gesellschaftliche Zukunftsthemen. Präsident ist der Klimaforscher Professor Dr. Gerald Haug. Schirmherr der Leopoldina ist der Bundespräsident.
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