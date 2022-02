Wetzlarer Koalition hält Stresstest stand

Nach rund sieben Stunden Beratung haben die Wetzlarer Stadtverordneten am Mittwoch den Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 beschlossenIm Ergebnishaushalt, der den laufenden Betrieb der Verwaltung abbildet, liegen die Erträge im ordentlichen Ergebnis für 2022 bei 170, 2 Millionen Euro, 2023 sind es 172, 9 Millionen. Die Aufwendungen liegen leicht darunter, sodass für 2022 ein Überschuss von 1,2 Millionen Euro erwartet wird, 2023 dann 440 760 Euro.

Die Werte hatten sich im Vergleich zum Haushaltsentwurf noch verändert, weil einige Haushaltsanträge von Stadtverordneten und Ortsbeiräten angenommen wurden. Auch die Verwaltung hatte nach Aufstellung des Haushalts, Stichtag war der 29. November, noch Änderungen nachgemeldet.

Für den Haushalt stimmten die Koalition aus SPD, Grünen, Freien Wählern sowie "Die Partei". Dagegen stimmten CDU, AfD, Linke und Thomas Hantusch (NPD). Das macht 34 zu 21 Stimmen.

Als letzter Haushaltsantrag war am Mittwoch gegen 22.30 Uhr jener mit der Nummer 401 beraten worden. Die AfD-Fraktion beantragt hierin die ersatzlose Streichung aller neuen StellenDafür gab es keine Mehrheit. "In den kommenden Jahren wird kein Spielraum für die Finanzierung von Wünschen, Träumen, Ideologie und Multikulti sein", hatte Willi Wagner den Antrag seiner Fraktion begründet. "Wir wissen, dass wir keine Zustimmung erhalten werden, aber wir wollen eine Alternative bieten." "Mit diesem Antrag sind Sie für die Mitarbeiter der Verwaltung, die die Stadt auch für Ihre Wähler am Laufen halten, keine Alternative", konterte Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD). Der Stellenaufwuchs im Haushalt sei unter anderem eine Folge des Ausbaus der KinderbetreuungDazu sei die Stadt verpflichtet, es gebe einen Rechtsanspruch. Auch im Bereich Sicherheit und Ordnung kämen Stellen hinzu, da die Stadt gewisse Tätigkeiten nicht mehr an Dienstleister auslagern dürfe.

Der Doppelhaushalt wird nun dem Regierungspräsidenten als Aufsichtsbehörde vorgelegt. (pre)