Wetzlarer Krankenpflege-Azubi wird Pflegevizemeister

WETZLAR - Das ist ein großer Erfolg für den Nachwuchs in der Krankenpflege der Lahn-Dill-Kliniken: Der Wetzlarer Pflegeauszubildende Dominic Franke Fontinha hat bei den Deutschen Meisterschaften der Pflegeberufe den zweiten Platz belegt. Die Meisterschaften fanden Anfang Juli in Bamberg statt. Das teilten nun die Lahn-Dill-Kliniken mit.

Für Dominic Franke Fontinha bedeutet das, dass der Auszubildende nun auch in die "Deutsche Nationalmannschaft Pflege" berufen werde, aus der wiederum das beste Mitglied für die Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Bordeaux nominiert werde. Ins Leben gerufen wurden die Deutschen Meisterschaften für Pflegeberufe vom "Deutschen Verein zur Förderung pflegerischer Qualität".

Ziel ist es, junge Menschen, die im Kranken- und Pflegeberuf arbeiten, zu fördern und den Krankenpflegeberuf positiv darzustellen.

Um bei den Deutschen Meisterschaften in Bamberg antreten zu können, musste sich Dominic Franke Fontinha zuerst über einen Regionalentscheid qualifizieren, zu dem die Krankenpflegeschule der Lahn-Dill-Kliniken jedes Jahr zwei ihrer besten Azubis schickt. Bei den Deutschen Meisterschaften stellte er sich schließlich gemeinsam mit den anderen Gewinnern der Regionalentscheide einem herausfordernden Wettbewerb. Unter anderem mussten die Teilnehmer in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft Beratungsgespräche in englischer Sprache führen.

Daumen drücken für die Weltmeisterschaft

"Das gesamte Team der Krankenpflegeschule ist unheimlich stolz auf Dominic Franke Fontinha, und wir gratulieren ihm von Herzen zu diesem sensationellen Erfolg", kommentierte Alexander Daniel für die Leitung der Krankenpflegeschule der Lahn-Dill-Kliniken den Erfolg des Auszubildenden. "Nun drücken wir ihm ganz fest die Daumen, als deutscher Vertreter bei den Weltmeisterschaften auflaufen zu dürfen."

Ohne die gute Ausbildung an den Lahn-Dill-Kliniken und die tatkräftige Unterstützung für den Wettbewerb sei aber ein solches Spitzenergebnis nicht möglich gewesen, sagte Dominic Franke Fontinha. "Daher gilt mein ganz besonderer Dank allen Praxisanleitern und Lehrkräften, die mich in den vergangenen Monaten bei der Vorbereitung begleitet haben", betonte der Vizemeister.