Wetzlarer Kunstkurs malt "Wahrheitskämpfer"

WETZLAR - Im November 2021 startete der Kunstkurs der Jahrgangsstufe 13 der Theodor-Heuss-Schule um Natascha Hoefer in das weltweite Projekt "Wahrheitskämpfer", für das 2015 von einer Künstlergruppe in Frankfurt ein gleichnamiger Verein gegründet wurde.

Mit seiner mobilen und virtuellen Gedenkstätte hat der Verein um Vorsitzende und Initiatorin Susanne Köhler ein Mahnmal der Pressefreiheit geschaffen, das mittlerweile 573 Porträts von Journalisten umfasst, die für die Veröffentlichung von Hintergründen ihr Leben lassen mussten. Als Köhler und ihr Stellvertreter Gerhard Keller, Deutschlehrer an der Heuss-Schule, das Projekt seinerzeit erläuterten, waren die Schüler bereits tief bewegt. Durch die Arbeit an den Porträts und die Recherche für die Texte, die dazu veröffentlicht werden, wurden die Emotionen noch größer, wie Köhler und Keller bei einem erneuten Besuch an der "Theo" feststellen konnten.

"Es ist sehr beeindruckend, was Ihr hier geleistet habt", lobte Köhler. Nur wenige der Schüler hatten vorher Kontakt zu Maltechniken und sie zeigten sehr viel Talent. Erst einmal wurden die ausgewählten "Wahrheitskämpfer" gezeichnet und dann ging es mit Farbe weiter. Da waren Ideen und Kreativität gefragt. Arina Dokukin zum Beispiel hat ihr Porträt mit Kaffee gemalt. "Mein Journalist stammt aus dem Kaffeeland Columbien, ich habe es mit Kaffee probiert, fand es cool und habe mit Buntstift noch Details zugefügt", erklärt sie.

"Danke, dass Ihr trotz Abi-Stress Energie und Zeit gefunden habt, Porträts und Textentwürfe anzufertigen", so Keller. 17 Werke entstanden und gehören jetzt zum Teil zu den Journalisten auf der Homepage der "Wahrheitskämpfer". "Mit Euch haben wir mehr als 75 Künstlerinnen und Künstler, die immer wieder Beiträge liefern", ergänzte Köhler.

Der Kampf um die Pressefreiheit hört nie auf - Köhler hatte gerade einen entsprechenden kleinen Artikel in der Frankfurter Rundschau gefunden. "Wenn Ihr Interesse habt, könnt Ihr gerne weiter machen - zum World Press Freedom Day haben wir ein Plakat mit getöteten Journalisten im Ukraine-Krieg gemacht und es geht leider immer weiter", so Keller. Der Verein war am Tag der Pressefreiheit auch schon in Ghana zu einer Veranstaltung der Unesco eingeladen, bei dem es einen Workshop für Journalisten gab, der Möglichkeiten aufzeigte, sich zu schützen.

Das Fazit für alle: Wir haben uns intensiv mit dem Thema und auch mit der Malerei beschäftigt, denn wir wollten gute Arbeiten zu Ehren der getöteten Menschen abliefern. "Man hat gemerkt, dass hier viel Nachdenken dahinter steckt - das hat mich sehr beeindruckt", lobt Hoefer ihre Schüler. Sahra Amini fand es schön, dass sie über ihren Journalisten in ihrer Muttersprache persisch recherchieren konnte. "Unser nächster Schwerpunkt liegt auf Persien und Iran - vielleicht kannst Du uns beim Übersetzen helfen", fragte Köhler abschließend.