Wetzlarer Lehrer durchquert mit dem Rad an einem Tag ganz Hessen

Beim Start in Bad Karlshafen: Christoph Schmidt (l.) und André Müller. Foto: Christoph Schmidt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar. Hessen mit dem Rad von Norden nach Süden durchquert und dabei 337 Kilometer an einem Tag zurückgelegt haben Christoph Schmidt und André Müller vom Freizeitteam "Bikes'n' Boards". Die gefahrenen Kilometer gingen natürlich aufs Konto des Wetzlarer Stadtradelns.

"Durch Corona waren alle möglichen freizeitlichen Aktivitäten abgesagt, deshalb war für uns die Frage, wie man sich selbst eine neue sportliche Herausforderung geben kann", berichtet Christoph Schmidt (36) aus Butzbach, Lehrer an der Wetzlarer Freiherr-vom-Stein-Schule. Zusammen mit Radel-Kamerad André Müller (33) aus Gießen suchte sich Schmidt also mit Bad Karlshafen die nördlichste und mit Neckarsteinach die südlichste Stadt Hessens aus - und los ging's.

Startschuss fällt am längsten Tag des Jahres

Am längsten Tag des Jahres, am 20. Juni, rollten die Beiden um 6.20 Uhr mit ihren Rennrädern und minimalem Gepäck zum Startpunkt am Hafenbecken in Bad Karlshafen. "Unsere Route führte uns auf Radwegen durch Wälder und Wiesenlandschaften vorbei am Twiste- und Edersee gen Süden in Richtung Marburg", erzählt Schmidt. "Hier mussten wir gleich dreimal erleben, dass Rennräder nicht zu jedem Untergrund passen und Glasscherben für keinen Reifen wirklich gut sind."

Nach drei Schlauchwechseln führte die Reise entlang der Bundesstraße über Gießen nach Butzbach, um darüber die verlorene Zeit aufzuholen.

Dort angekommen, gab's die erste längere Pause mit einer großen Portion Nudeln. Gestärkt radelten die beiden Sportler dann über den Niddaradweg Richtung Frankfurt. Dort gönnten sie sich eine kurze Erholung bei der Fährenüberfahrt zum anderen Mainufer, bevor dann weiter in Richtung Dieburg gestrampelt wurde.

Schüler zum Radeln animieren

"Im Odenwald wartete noch eine bergige Herausforderung, die durch eine wundervolle Abfahrt auf einem Waldradweg belohnt wurde", berichtet Schmidt. Um 21.30 Uhr habe man das Ortsschild von Neckarsteinach passiert. "Die größte mentale Herausforderung war allerdings die Länge der Strecke. Wir hatten zwölf Stunden reine Fahrzeit."

Nach einem kleinen Durchhänger bei Kilometer 300 gab's am Ende zur Belohnung neben "einem tollen Gefühl von Zufriedenheit und Stolz" ein Radler am Neckar, so Schmidt, der dieses Jahr beim Wetzlarer Stadtradeln die 1800-Kilometer-Marke knackte. "Auch meine Schulklasse war in den vergangenen beiden Jahren beim Stadtradeln dabei. Es war mein Antrieb, die Schüler zu motivieren, selbst Gas zu geben." Das will der Lehrer an der Steinschule auch im kommenden Jahr tun: "Ich will wieder meine Schulkasse animieren, erneut engagiert zu sein und möglichst viele Kilometer zu machen."