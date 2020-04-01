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Mittwoch, 01.04.2020 - 18:22
4 min

Wetzlarer Lehrer schildern Erfahrungen mit Online-Unterricht

Cordula Unger und Christoph Schmidt sind Lehrer in Wetzlar. Sie schildern, wie es ist, die Schüler von zu Hause aus zu unterrichten.

Von Verena Napiontek
Die Klassenzimmer sind derzeit überall leer, der Unterricht geht trotzdem weiter. Foto: Sven Hoppe/dpa

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Fotos
Die Klassenzimmer sind derzeit überall leer, der Unterricht geht trotzdem weiter. Foto: Sven Hoppe/dpa

Die Klassenzimmer sind derzeit überall leer, der Unterricht geht trotzdem weiter. Foto: Sven Hoppe/dpa

Bekommt positive Rückmeldungen von Schülern und deren Eltern: Lehrer Christoph Schmidt arbeitet im Homeoffice. Foto: Christoph Schmidt

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 01.04.2020 um 17:00 Uhr publiziert.
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