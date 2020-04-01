Mittwoch, 01.04.2020 - 18:22
4 min
Wetzlarer Lehrer schildern Erfahrungen mit Online-Unterricht
Von Verena Napiontek
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Verena Napiontek Kommentar zum Unterricht in Corona-Zeiten: Alle lernen
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 01.04.2020 um 17:00 Uhr publiziert.