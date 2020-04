Wetzlarer Lehrerinnen nähen Masken für Schüler

Lehrerin Jasmin Plahl von der August-Bebel-Gesamtschule beim Nähen von Masken. Foto: August-Bebel-Gesamtschule

Wetzlar (red). Die Osterferien sind vorbei und ab Montag öffnen die Schulen für bestinmmte Schüler wieder ihre Türen. Die Zeit bis zum Start haben unter anderem die Lehrer der August-Bebel-Schule genutzt, um für die Schüler der Jahrgänge 9 und 10 Masken zu nähen.

So saßen einige Lehrerinnen während ihrer Osterferien zu Hause und haben textile Mund- und Nasenmasken genäht. Diese werden ab Montag zu einem Preis von drei Euro an die eigenen Schüler verkauft. Die Einnahmen werden einem sozialen Zweck gespendet. "Wir möchten unsere Schüler in den nächsten Tagen und Wochen intensiv und gut auf die Abschlussprüfungen vorbereiten. Vorderstes Ziel ist es aber, dass alle unserer Schüler gesund bleiben", sagt Schulleiterin Melanie Karl.

Auch 20 Lehrerinnen der Wetzlarer Käthe-Kollwitz-Schule haben die vergangene Woche genutzt, um mehrere hundert Community-Masken für ihre Schüler zu nähen. Die werden den Schülern kostenlos zur Verfügung gestellt werden.