Wetzlarer Lesesommer startet trotz Corona-Einschränkungen

Frank Dieh (v. l.), Sylvia Beiser und Karin Böttcher von der Stadtbibliothek sowie Maren Bonacker von der Phantastischen Bibliothek eröffnen den diesjährigen Lesesommer. Foto: Phantastische Bibliothek Wetzlar

WWW.WETZLAR.DE/STADTBIBLIOTHEK UND WWW.PHANTASTIK.EU W - Wetzlar (red). Im Juni 2019 wurde der Lesesommer in der Stadtbibliothek Wetzlar noch festlich eröffnet. In diesem Jahr kann dies coronabedingt nur sehr ruhig verlaufen. Anstelle der geplanten Feier mit Musik, Rätseln und Spielen in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, trafen sich lediglich die Veranstalterinnen der beiden Wetzlarer Bibliotheken und ein Vertreter der Sparkassen-Kulturstiftung. Ob das geplante Abschlussfest am 19. September stattfinden kann, ist noch unklar.

Drei Fragen

zu jedem Buch

Sylvia Beiser, Karin Böttcher und Maren Bonacker sind die bibliothekarischen Vertreterinnen des zusammen mit dem Jugendamt gegründeten Projekts "Wetzlar liest ... von Anfang an und überall!". Seit dem vergangenen Jahr führen sie den Lesesommer gemeinsam durch und wollen sich von Corona auch im Jahr 2020 nicht entmutigen lassen. Zusammen mit ihren Teams haben sie über hundert für diesen Sommer bereitgestellte Bücher gelesen und sich zu jedem der spannenden Titel je drei Fragen ausgedacht. Diese Fragen müssen von den Teilnehmern des Lesesommers bei der Rückgabe der geliehenen Bücher beantwortet werden. Nur wer das kann, qualifiziert sich mit einem Minimum von drei gelesenen Büchern für die Teilnahme am Abschlussfest. Am Lesesommer dürfen alle Kinder und Jugendlichen im Alter von etwa 8 bis 12 Jahren teilnehmen. Beide Bibliotheken haben ein Anmeldeformular, das von heute an ausgefüllt und mit einer gültigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bei einer der beiden Bibliotheken eingereicht werden kann. Bei Abgabe des Formulars erhalten die jungen Leseratten die Lesesommerbroschüre und dürfen nach Herzenslust schmökern - und das mit den Büchern aus beiden Bibliotheken. Wichtig dabei ist nur, dass die Bücher jeweils wieder dort zurückgegeben werden, wo sie vorher entliehen wurden.

Die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen bezuschusst das lesefördernde Projekt mit je zehn Exemplaren von sechs sorgsam ausgewählten Büchern und der finanziellen Unterstützung des Lesesommer-Abschlussfests, zu dem traditionell ein Autor oder eine Autorin eingeladen werden.

Maja Nielsen soll

lesen und erzählen

Wenn das Fest stattfinden kann, wird Maja Nielsen am 19. September aus ihren Büchern lesen und erzählen. Schon zum fünften Mal erfährt die Stadtbibliothek Wetzlar unter der Leitung von Sylvia Beiser diese Unterstützung, die immer nur an eine Bibliothek pro Landkreis vergeben wird. Verdient, findet Frank Diehl, Regionaldirektor der Sparkassen. Schon in der Vergangenheit hätte sich gezeigt, dass der Lesesommer in Wetzlar stets professionell und mit großem Engagement durchgeführt worden sei. Wie genau sich Corona in diesem Jahr auf den Lesesommer auswirken wird, kann noch nicht vorhergesehen werden. Beide Bibliotheken sind zurzeit nur eingeschränkt zu nutzen.