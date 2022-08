Wetzlarer Lieblingsorte: Erinnerungen am Kalsmunt

Unbestreitbar sein Lieblingsort: Klaus Neumann auf dem Kalsmunt. Foto: Thorsten Rohde

WETZLAR - Die Zeit war grässlich. Und nicht wirklich dazu angetan, ausgerechnet dort oben einen Platz auszumachen, der getrost als "Lieblingsort" zu bezeichnen wäre. Damals nicht. Heute dagegen allemal.

Damals, das war um 1943, "wahrscheinlich eher" 1944, sagt Klaus Neumann. So ganz genau zu datieren, ist das nicht. Erinnerungen verblassen mit den Jahrzehnten. Außerdem war er ein noch "sehr kleines Kind". Da wundert's überhaupt, dass Bilder aus den letzten Kriegsjahren vor Augen geblieben sind.

Für den 81-jährigen Klaus Neumann sollte der erste Aufstieg hoch auf den Berg zu einer Begegnung werden, die ihn sein Leben lang nicht mehr loslassen wird. Hier wird er schließlich sein: sein späterer "Lieblingsort". Heute ist Klaus Neumann der "1. Burgmann des Kalsmunt".

GESUCHT SIND DIE LIEBLINGSORTE DER LESER Ein Lieblingsort in Wetzlar - und wo ist Ihrer? Sie, liebe Leserinnen und Leser, können uns auch Ihre Geschichte erzählen und Ihren Lieblingsort vorstellenWas macht den Platz aus, warum ist es Ihr Lieblingsort? Das muss aber nicht immer auch ein touristischer Höhepunkt sein, den sowieso jeder kennt. Vielleicht ein versteckter, verborgener Platz, der einen besonderen Reiz hat oder für Sie von Bedeutung ist. An dem man zwar vorbeikommt, der aber auf den ersten Blick keine besondere Aufmerksamkeit erweckt. Ein Lieblingsort in Wetzlar kann vieles sein. Zusammen mit Ihnen stellen wir ihn vor. Wer Interesse hat, kann sich einfach melden - per E-Mail an lokalredaktion-wnz@vrm.de oder per Telefon unter der Rufnummer 0 64 41-95 96 97. Wichtig: Bitte geben Sie Ihre komplette Anschrift, Ihr Alter und Ihre Telefonnummer an.

Historische Ansichten: Eine Luftaufnahme aus den 30er-Jahren des 20. Jahrhundert (l.). Der Bau einer Restauration war damals geplant – wurde aber fallengelassen. (Foto: Archiv Klaus Neumann)

"Lieblingsorte": Wo sind sie? Was macht sie aus? Und überhaupt - worin liegt das Besondere für den jeweiligen Betrachter? Sind es Erinnerungen an Begebenheiten? Sind es vielleicht Gefühle, die mit dem Ort verbunden werden? Wir sind auf der Suche nach solchen Lieblingsorten. Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, können uns helfen und uns Ihre ganz individuellen Favoriten vorstellen. In einer kleinen Reihe in der WNZ

Klaus Neumann kommt aus einer alteingesessenen Wetzlarer Familie. Mit seiner Frau wohnt er in der Braunfelser Straße. Weit weggezogen hat's ihn seit Kindheitstagen nicht. Schaut er auf die gegenüberliegende Straßenseite, dann blickt er gleich auf das Haus, das seine Urgroßeltern gebaut haben. "Das war das erste Haus in der sogenannten Steindorfer Kolonie", sagt Klaus Neumann. Dort lebten später Großvater und -mutter und seine Eltern. Dort ist er aufgewachsen.

Schon als kleiner Bub, der mit Ach und Krach laufen konnte, "nahm mich mein Vater, der aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Wehrmacht eingezogen worden war, mit auf den Kalsmunt, um mich mit dem Turm und den damals noch mehr als heute vorhandenen Mauerresten der Burganlage vertraut zu machen", sagt der 81-Jährige.

Sein Vater Ernst machte dort oben auch heimlich Fotos. Heimlich deshalb, weil er die Stellung von Flugabwehrkanonen (Flak) auf dem Turm im Bild festhalten wollte. "Wobei Lebensgefahr für meinen Vater bestand, wenn man ihn erwischt hätte." Solche Aufnahmen anzufertigen, war bei Androhung der Todesstrafe strikt verboten. Die Filme seines Vaters sind bis heute erhalten geblieben. Ebenso Abzüge davon.

Unter Lebensgefahr Fotos gemacht

Zurück zum Lieblingsort. Klaus Neumann kann sich noch gut an die ersten Nachkriegsjahre erinnern. "Da ging ich mit meinen Spielkameraden aus der Braunfelser Straße öfter zum Kalsmunt hoch, um dort unter anderem Veilchen für den Muttertag zu pflücken. Ein ein Jahr älterer Nachbarsbub musste einmal seinen Mut unter Beweis stellen und stieg auf den dicken, nach Westen zeigenden Teil der Mauer. Uns allen wurde ganz seltsam im Bauch, als er auch noch auf der Mauer herumtanzte. Es ging zum Glück für Uli alles gut aus."

"Im August ist der Turm nicht sehr einladend, da dort oben Jahr für Jahr die fliegenden Ameisen schwärmen und sich auf alles setzen, was einem Menschen ähnlich ist." Klaus Neumann

In der zweiten Hälfte seiner Volksschulzeit führte ihn der Schulweg "recht oft über das Hundspfädchen hoch zum Kalsmunt und dann wieder runter zur Braunfelser Straße". Einmal gut oben angekommen, wurden die Geheimnisse des Turms und seiner näheren Umgebung erforscht. "So meinte ich, das Vorratskeller-Gewölbe entdeckt zu haben, das am steilen Nordhang zu finden war und noch ist."

Öffnungszeiten und Zerstörungswut

In den Jugendjahren hat Klaus Neumann den Turm sehr oft bestiegen, mit Freunden und Bekannten. "Bei Leitz, wo ich meine Feinmechanikerlehre absolvierte, hatte ich mir ein Fernglas - zwölf mal sechzig - geliehen, um dann nächtens vom Turm in die Altstadt zu schauen. Auf dem Schillerplatz und Umgebung konnte man Personen gut erkennen. Übrigens, im August ist der Turm nicht sehr einladend, da dort oben Jahr für Jahr die fliegenden Ameisen schwärmen und sich auf alles setzen, was einem Menschen ähnlich ist."

"Es stimmt eben alles - vom Vorsitzenden und der Vereinsleitung, bis hinunter zum passiven Mitglied." Klaus Neumann über den Förderverein Kalsmunt

Nachdem Klaus Neumann vor einigen Jahren erfahren hatte, dass sich eine engagierte Truppe von Wissenschaftlern und Freunden des Kalsmunts zu einem Förderverein zusammengefunden hatte, trat er der Verbindung bei. "Was ich bis heute noch nicht bereut habe. Dort gab es noch nie Streitereien und Kompetenzgerangel, es stimmt eben alles - vom Vorsitzenden und der Vereinsleitung, bis hinunter zum passiven Mitglied."

Freie Sicht: Diese Aufnahme soll laut Klaus Neumann um das Jahr 1875 entstanden sein. (Foto: Archiv Klaus Neumann)

Sehr bedauerlich sei der Umstand, dass man nur noch mit Führungen und seltenen Öffnungen im Jahr den früher jederzeit zugänglichen Turm besteigen kann. "Diesen Zustand haben wir Wetzlarer wenigen Vandalen zu verdanken, die ihre überschüssige Kraft an der Glasabdeckung, oben auf dem Turm, austoben mussten", findet Klaus Neumann deutliche Worte.

Er selbst hat in den vergangenen Jahren, immer wenn's galt, mitangepackt. Ob es bei Arbeitseinsätzen war oder sonstigen Aktionen des Fördervereins. Dafür gab es im Juli 2021 eine dicke Überraschung für Klaus Neumann. Der Vorsitzende Thorsten Rohde ernannte ihn zum "1. Burgmannen des Kalsmunt". Eine handgeschriebene Urkunde belegt es. Und zum Dank erhielt Neumann ein Turm-Modell aus dem 3D-Drucker. "Ich war fast zu Tränen gerührt."

Allzu oft kommt Klaus Neumann heute nicht mehr hoch zum Kalsmunt. "Vielleicht so fünfmal im Jahr." Er ist eben nicht mehr so gut zu Fuß. Die nächste Visite ist auf jeden Fall für den 11. September geplant. Dann ist Tag des offenen Denkmals. Der Senior hat eine Einladung bekommen vom Förderverein - die enge Verbundenheit. Die zeigt sich übrigens auch auf der Facebookseite des Vereins. Dort findet sich das Original-Foto, das Ernst Neumann im Krieg heimlich aufgenommen hat. In der Zeit, als er seinen kleinen Klaus mit hochgenommen hat auf den Kalsmunt.