Wetzlarer Lieblingsorte: Wo es ruhende Momente gibt

Ein Lieblingsort in Wetzlar - und wo ist Ihrer? Sie, liebe Leserinnen und Leser, können uns auch Ihre Geschichte erzählen und Ihren Lieblingsort vorstellen.

Was macht den Ort aus, warum ist es Ihr Lieblingsort? Das muss beileibe kein touristischer Höhepunkt sein, den sowieso jeder kennt. Vielleicht ein versteckter, verborgener Platz, der einen besonderen Reiz hat oder für Sie von Bedeutung ist. An dem man zwar vorbeikommt, der aber auf den ersten Blick keine besondere Aufmerksamkeit erweckt.

Ein Lieblingsort kann vieles sein. Zusammen mit Ihnen stellen wir ihn vor.

Wer Interesse hat, einfach melden - per E-Mail an die Adresse: lokalredaktion-wnz@vrm.de oder per Telefon unter 0 64 41-95 96 97. Wichtig: Bitte geben Sie Ihre komplette Anschrift, Ihr Alter und Ihre Telefonnummer an.