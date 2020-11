Wetzlarer Malteser sammeln Geschenke für bedürftige Kinder

Mit kleinen Paketen bereiten die Malteser bedürftigen Kindern eine Freude. Foto: Malteser Hilfsdienst

WETZLAR - Die Malteser sammeln wieder "Hoffnungszeichen": Sie bitten Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände und Privatpersonen, Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder zu packen. "Wir freuen uns über viele Geschenke, die bedürftigen Kindern eine Freude machen", erläutert Horst Kasperski, Leiter des Auslandsdienstes der Malteser in Wetzlar.

Stofftiere, Malhefte

und Stifte erwünscht

Seit vielen Jahren sorgen die Malteser jährlich in der Adventszeit in Waisenhäusern, Kindergärten, Behindertenheimen, Blindenschulen und Krankenhäusern in ehemaligen Kriegsgebieten und wirtschaftsschwachen Regionen für ein Lächeln auf den Lippen der Kinder. Alle, die sich an der Aktion beteiligen, schenken dort benachteiligten Kindern ein "Hoffnungszeichen". Seit 2015 kooperieren die Malteser mit dem Verein "Zisterne" sowie mit Flüchtlingshilfeeinrichtungen.

Die Weihnachtspakete sollen einen Wert von etwa zehn Euro haben und Stofftiere, Malhefte und Stifte sowie Süßigkeiten enthalten. Die Malteser bitten, keine verderblichen Lebensmittel oder getragene Kleidung einzupacken.

"Versehen Sie das Päckchen mit einer Inhaltsangabe und dem Hinweis, ob es für ein Mädchen oder einen Jungen bestimmt ist", bittet Kasperski. Abgegeben werden können die Päckchen bis zum 10. November im Malteser-Zentrum Wetzlar, Christian-Kremp-Straße 17.