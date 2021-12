Wetzlarer Malteser suchen freiwillige Helfer

Welche Flucht- und Zuwanderungserfahrungen ein Mensch gemacht hat, ist ihm nicht anzusehen. Der Malteser Hilfsdienst hilft mit Integrationsdiensten Menschen beim Ankommen. Foto: Malteser/Dirk Moll

WETZLAR - Die Wetzlarer Malteser suchen ehrenamtliche Helfer vor allem für ihre Besuchs- und Integrationsdienste. Pandemiebedingt seien viele Menschen auf soziale Distanz gegangen oder hätten ihr Leben anders organisiert, sodass ein Ehrenamt derzeit nicht "ins Konzept" passe, erläuterte erklärt Helen Schneider, stellvertretende Stadtbeauftragte der Malteser Wetzlar. "Auf der anderen Seite hat die gesellschaftliche Herausforderung der Pandemie vielen Menschen bewusst gemacht, wie wertvoll und notwendig ehrenamtlicher Einsatz ist", ergänzt sie.

Die Menschen in Deutschland werden immer älter und leben immer häufiger allein. Damit steigt auch die Zahl der im Alter von Einsamkeit betroffenen Menschen. Doch auch Kinder und Jugendliche oder Menschen, die aus ihrem Herkunftsland fliehen mussten, können von Einsamkeit betroffen sein. Ob alt oder jung, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Weltanschauung - einsamen Menschen sei eines gemein, sagt Schneider: Sie leiden vielfach leise und allein, ihre Not bleibt häufig lange unerkannt.

Senioren oder Alleinlebende finden beim Malteser Hilfsdienst den Besuchs- und Begleitungsdienst, der Menschen zu Hause besucht, Kulturinteressierte ins Theater oder Konzert begleitet oder gemeinsame Spaziergänge unternimmt.

Menschen mit Demenz schämen sich häufig, dass die Worte fehlen und die Selbstständigkeit verloren geht. Der Malteser Hilfsdienst hilft mit Demenzdiensten und begleitet betroffene Familien. Foto: Malteser/Fabian Helmich

Der Malteser Hilfsdienst bietet Kindern und Jugendlichen verschiedene Freizeitangebote. Und Menschen mit Flucht- oder Zuwanderungserfahrung können bei den Integrationsdiensten Unterstützung, beispielsweise bei Behördengängen, der Jobsuche oder in Fragen der Freizeitgestaltung finden.

"Wir sind offen für alle Menschen, die sich entweder ehrenamtlich einbringen möchten oder unsere Hilfe benötigen, unabhängig ihrer Religionszugehörigkeit sowie nationaler oder sozialer Herkunft", sagt Schneider.

Im Internet auf www.malteser.de/fassdireinherz finden Interessierte Informationen zu Mitmachmöglichkeiten in ihrer Nähe. An ehrenamtlicher Arbeit Interessierte wenden sich an den Malteser Hilfsdienst, Stadtgeschäftsstelle Wetzlar, Helen Schneider, Telefon 0 64 41-9 49 42 01, E-Mail: helen.schneider@malteser.org.