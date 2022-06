Wetzlarer Malteser verstärken Leitungsteam

Helen Schneider. Foto: Malteser Wetzlar

WETZLAR - Die Malteser in der Öffentlichkeit zu vertreten, neue Dienste zu planen und aufzubauen, das geistig-religiöse Profil der Einrichtung zu stärken, aber auch die finanziellen Grundlagen für die ehrenamtliche Arbeit sicherzustellen, sind nur ein Teil der Aufgaben des Stadtbeauftragten einer Malteser-Gliederung. Bisher wurden diese Tätigkeiten in Wetzlar von Boris Falkenberg, dem Stadtbeauftragten, verantwortet, der hierbei von Alexander Jakob, dem ehrenamtlichen Geschäftsführer, unterstützt wurde. Nun erhält das Führungstandem tatkräftige Unterstützung.

Verband wächst

von Tag zu Tag

"Unser Verband wächst von Tag zu Tag, es gilt, immer neue Nöte zu erkennen und passende Dienste aufzubauen. Aber auch immer neue organisatorische Rahmenbedingungen müssen erfüllt werden. Helen Schneider und Thomas Debus werden uns zukünftig als stellvertretende Stadtbeauftragte bei allen Belangen in der Ortsleitung der Malteser Wetzlar unterstützen. So verteilen wir die nötigen Aufgaben auf mehrere Schultern, da es gemeinsam leichter fällt", wird Falkenberg in einer Pressemitteilung zitiert.

Thomas Debus ist seit 30 Jahren bei dem Hilfsdienst hauptamtlich angestellt. Er verfügt über eine große Bandbreite von rettungsdienstlichen Ausbildungen und verantwortet die Rettungsdienstbereiche Frankfurt und Wetteraukreis. "Durch seine langjährige Erfahrung im Rettungsdienst eignet sich Thomas Debus äußerst gut für seine neue ehrenamtliche Rolle", erklärte Falkenberg.

Eine andere Sichtweise kann Helen Schneider in das Team der Ortsleitung einbringen. Die promovierte Pflegewissenschaftlerin vertritt hauptberuflich eine Professur im Fachgebiet Sozialökonomik und stellt so eine passende Ergänzung für das Team dar.

Aufgrund ihrer weitreichenden Kenntnisse im sozialpflegerischen Bereich werde sie ab sofort die Leitung des sozialen Ehrenamts, aber auch die Leitung der Schulsanitätsdienste begleiten", sagte Falkenberg weiter.