Wetzlarer Motive

Freuen sich über die neuen Ausstellungen im Amtsgericht: Geschäftsleiter Jörg Busch (v.l.), Doris Jung-Rosu, Sonja Hönicke-Fischer, und Direktor Norbert Lauber-Nöll. Foto: Fotofreunde Reiskirchen

WETZLAR - WETZLAR (red). Neue Aquarelle mit Wetzlarer Motiven sowie südliche Impressionen in Aquarell von der Künstlerin Doris Jung-Rosu hängen ab sofort im Treppenhaus, im Erdgeschoss und in der zweiten Etage des Amtsgerichts Wetzlar, Gebäude B, in der Wertherstraße 1-2.

Das Sahnestück dieser Ausstellung ist die 80 auf 60 Zentimeter große Fachwerk-Komposition mit den schönsten Plätzen Wetzlars. Interessenten der Aquarelle können Termine mit der Künstlerin Doris Jung-Rosu vor Ort vereinbaren (Kontakt über Telefon 0 64 43-20 27).

In der ersten und der dritten Etage des Amtsgerichts zeigen die "Fotofreunde Reiskirchen" die Ergebnisse ihres Bilderwettbewerbs. 16 Fotofreunde präsentieren Werke zu den Themen "Ganz nah" und "Symmetrie".

INFORMATIONEN Mehr zu den "Fotofreunden Reiskirchen" gibt es auf https://tinyurl.com/85smd464

Die Ausstellung ist täglich zu den Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr und Freitag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr) bis auf Weiteres zu sehen.