Wetzlarer Musik-Sommer startet Donnerstag

Die Dixieland-Marchingband "Red Hot Dixie Devils" ist auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Foto: BBP Wetzlar

WETZLAR - Immer donnerstags, immer draußen, immer kostenlos: Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr gibt es vom 15. Juli bis 26. August, jeweils von 16 bis 19 Uhr, wieder den "Wetzlarer Musik-Sommer". In der Kernstadt werden dann die Bürger von jeweils zwei mobilen Formationen musikalisch unterhalten.

Das Stadt-Marketing Wetzlar mit Geschäftsführer Rainer Dietrich und Bernd Butz, Inhaber der betreuenden Wetzlarer Agentur, Bernd Butz Promotion, haben ein kurzweiliges, musikalisches Programm zusammengestellt. Zu hören ist es jeweils am Schillerplatz, Eisenmarkt und Kornmarkt, am Domplatz, in der Lahnstraße und in der Langgasse.

Am 15. Juli beginnt der musikalische Sommer in Wetzlar mit der mobilen Vierer-Formation "Cooking Heroes". Die Küchenbrigade, unterwegs in der Altstadt bis zur Langgasse, wird ein besonderes Musik-Menü zubereiten. Bei der zweiten Formation wird ein Bollerwagen zum Einsatz kommen, der für die nötige Mobilität in Wetzlars Altstadt sorgt. Zu hören sind dann "Double Stroke" - zwei Stimmen, zwei Gitarren und viel Rhythmus.

Daran schließenj sich beim "Wetzlarer Musik-Sommer 2021" folgende Formationen jeweils donnerstag von 16 bis 19 Uhr an:

W 22.Juli: "Poker Kings" und das "Duo Pepper"

W 29.Juli: "Red Hot Dixie Devils" und das "Duo Pepper"

W 5. August: "Music Motivation" und "Poker Kings"

W 12. August: "Double Stroke" und "Red Hot Dixie Devils"

W 19.August: "Double Stroke" und "Music Motivation" sowie das "Hornsemble" der Musikschule Wetzlar (16 Uhr Eisenmarkt /16.30 Uhr Domplatz /17.15 Uhr Schillerplatz)

W 26. August: "Double Stroke" und "Dixie Heroes"