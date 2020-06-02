Dienstag, 02.06.2020 - 05:30
6 min
Wetzlarer Nabu-Expertin gibt Tipps gegen Zeckenbisse
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DIE EXPERTIN
Kathrin Kaltwaßer ist Biologin und arbeitet beim Nabu Hessen in der Landesgeschäftsstelle in Wetzlar als Referentin für UmweltkommunikationIhr Themenspektrum umfasst unter anderem Gärten, Insekten, Gartenvögel und die Nabu-Mitmachaktionen. (taf)
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