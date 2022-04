Wetzlarer Obdachloser bekommt Holzhäuschen

Die freiwilligen Helfer bauen das "Little Home" am Ufer der Lahn auf. Foto: Sebastian Reh

Waagerecht an dem "Little Home" angebrachte Holzlatten sollen verhindern, dass man durch die dünnen OSB-Paletten schlagen kann, aus dem das Häuschen besteht. Foto: Sebastian Reh

Der Verein "Little Home" wurde 2016 vom Kölner Sven Lüdecke gegründet. Er will Obdachlosen einen Rückzugsort und Privatsphäre ermöglichen. Foto: Sebastian Reh

Der Berliner Martin Kayser hat keine Wohnung, er lebt in einem "Little Home". Mittlerweile gehört er zum Bauteam des Vereins und reist in andere Städte, um dort weitere "Little Homes" für andere Obdachlose aufzubauen - so auch nach Wetzlar. Foto: Sebastian Reh