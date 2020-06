Wetzlarer Oberbürgermeister hofft auf "starkes Statement" für das Rad

Schwung für die Verkehrswende holen: Auch das ist eine Zielrichtung des Stadtradelns. Wetzlar beteiligt sich ab Montag zum sechsten Mal an der bundesweiten Aktion. Archivfoto: Pascal Reeber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar. Am Montag geht es los: Wetzlar nimmt in diesem Jahr zum sechsten Mal am Stadtradeln teil - einer bundesweiten Aktion zur Förderung des Radverkehrs. Drei Wochen lang sind alle, die in der Stadt leben oder arbeiten, dazu aufgerufen, möglichst viele Wege im Sattel zurückzulegen und dies zu dokumentieren. Die Aktion versteht sich allerdings nicht als pures Kilometerfressen, sondern als Lobbyarbeit für das Radeln. Zeigen, dass das Fahrrad ein vollkommen alltagstaugliches Verkehrsmittel ist - dies ist das vielleicht wichtigste Ziel des Stadtradelns.

Wer sich beteiligen möchte, kann sich online fürs Stadtradeln registrieren - sogar dann noch, wenn der Wettbewerb bereits läuft. Die Adresse lautet stadtradeln.de/wetzlar . Gefahren wird drei Wochen lang, von Montag, 8. Juni, bis einschließlich Sonntag, 28. Juni.

Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) wirbt für die Teilnahme: "Wir erleben ob der Corona-Pandemie besondere Zeiten, die viele auch nutzen, das Zweirad wieder zu entdecken. Also: die Gruppe der potenziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist größer geworden. Und sie sind ebenso, wie all diejenigen, die treue Teilnehmer beim Stadtradeln sind, eingeladen, für den Klimaschutz und die Radverkehrsförderung in die Pedale zu treten. Ein starkes Ergebnis beim Stadtradeln ist auch ein starkes Statement für das Rad als einem Verkehrsmittel, dem zunehmend unsere Aufmerksamkeit gelten muss." Mit Blick auf das Ergebnis aus dem vorigen Jahr sagt Wagner: "795 Radfahrerinnen und Radfahrer, annähernd 139 000 Kilometer. Warum sollten wir diese Marken in diesem Jahr nicht knacken können?"

Tja, warum eigentlich nicht? "Durch die Corona-Krise hat sich unser Mobilitätsverhalten rasant verändert. Dem Fahrrad kommt dabei eine zentrale Rolle zu", bilanziert der städtische Radverkehrsbeauftragte Martin Krohn. "Die Menschen haben festgestellt, dass sich viele Wege bequem mit dem Fahrrad zurücklegen lassen. Durch unsere Teilnahme können wir als Wetzlarer zusammen, aber auch jeder für sich zeigen, dass wir aktiv dabei sind. Ich bin gespannt, welche Mannschaft die meisten Kilometer zurücklegt."

Damit wären wir bereits beim Grundprinzip des Wettbewerbs: Stadtradeln heißt nicht: Jeder bleibt für sich. Wer sich online zur Teilnahme registriert hat, der muss sich einem Team anschließen oder ein eigenes Team gründen. 48 Teams gibt es aktuell, 434 Radler haben sich registriert. Mitmachen kann jeder, der in Wetzlar lebt, arbeitet oder eine Schule besucht. Oder, wer sich der Stadt verbunden fühlt. Die erradelten Kilometer werden online eingetragen, hier zählt jede Strecke, ob nun auf der Fahrt durch die Colchester-Anlage oder im Radurlaub im Schwarzwald.

"Mit einer Rad-fahr-Mentalität verbinde ich Freude an Bewegung, Natur und Robustheit unabhängig von Geldbeutel oder Alter", sagt Inga Boeck, Kreisvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Der ADFC stellt beim Stadtradeln seit Wetzlars erster Teilnahme im Jahr 2015 traditionell eines der stärksten Teams. Mannschaften stellen auch Schulen, sogar aus Nachbarkommunen, Firmen, Parteien und das Finanzamt. "Allein radeln ist gut, aber die Energie in einer Gruppe von Gleichgesinnten ist besser. Deshalb bin ich im ADFC, deshalb radele ich mit mehreren hundert Wetzlarern beim Stadtradeln mit", sagt Inga Boeck. Und appelliert ebenfalls zur Teilnahme: "Rauf aufs Rad!"