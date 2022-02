Wetzlarer Opposition scheitert - und auch nicht

Die Schulen in Deutschland sind kostenlos, ebenso die Universitäten. Warum aber werden Eltern am Beginn der Kindererziehung zur Kasse gebeten, warum sind Tagesstätten nicht gebührenfrei? Einen Schritt in diese Richtung ist Hessen im Jahr 2018 gegangen. Seither ist die Betreuung für Kinder vom dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt für bis zu sechs Stunden am Tag kostenlosAlle darüber hinausgehenden Leistungen kosten Geld.

In Wetzlar sollen die Gebührensätze nun mit Wirkung des 1. April um zehn Prozent steigenDie entsprechende Vorlage der Verwaltung liegt den Stadtverordneten in ihrer kommenden Sitzung zum Beschluss vor. Betroffen sind die Gebühren für Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen, in der Kindertagespflege sowie die Hortbetreuung. Auch die Essenspauschalen sollen erhöht werden.

In der U3-Betreuung kostet ein Regelplatz (Betreuung von 7 bis 13 Uhr) künftig 154 Euro. Für die Betreuung bis 14.30 Uhr werden 205,70 Euro fällig, für den Ganztagsplatz 235,40 Euro. Für Kinder über drei Jahre ist der Regelplatz weiterhin gebührenfrei. Ein Platz bis 14.30 Uhr wird mit 20,20 Euro und der Ganztagsplatz mit 44,40 Euro abgerechnet.

Die Stadt stundet Eltern mit geringem Einkommen die Gebühren, wenn diese zum Beispiel Sozialhilfe erhalten. 2021 waren das im Schnitt 130 Fälle pro Monat. Die Stadt erließ Gebühren in Höhe von 112 700 Euro, sagte Oberbürgermeister und Sozialdezernent Manfred Wagner (SPD) im Finanzausschuss.

"Hat der Magistrat eruiert, ob man die Eltern vollständig von Gebühren freistellen könnte?", fragte der CDU-Stadtverordnete Klaus Breidsprecher. "Ich bin der festen Überzeugung, dass das notwendig wäre", sagte der OB. Gebühren für die frühkindliche Bildung seien seines Erachtens der falsche Weg. Aber: Die Stadt könne eine Gebührenfreistellung nicht finanzieren. Wagner: "Hier wäre der Landesgesetzgeber gefordert." Schon heute trage die Stadt den Großteil der BetreuungskostenDen Kostendeckungsgrad bezifferte Wagner auf 20 Prozent. (pre)