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Montag, 01.06.2020 - 05:30
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Wetzlarer Optiken von Leitz halten Raketen auf Kurs

Im Zweiten Weltkrieg fließen Unsummen in Hightech-Projekte der Waffenproduktion. Die heimische Industrie liefert wichtige Bauteile. Eine Optik von Leitz hielt die Rakete V2 auf Kurs.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Vom verstorbenen Artillerie-Leutnant Helmuth Frenk, der in den letzten Kriegsjahren in Peenemünde bei Wernher von Braun arbeitete und die Zielgenauigkeit der Rakete V2 verbessern half, hat Karsten Porezag dieses Rundblickfernrohr von Leitz erhalten. Es wurde für die exakte Ausrichtung von Geschützen benötigt. Foto: Pascal Reeber

Vom verstorbenen Artillerie-Leutnant Helmuth Frenk, der in den letzten Kriegsjahren in Peenemünde bei Wernher von Braun arbeitete und die Zielgenauigkeit der Rakete V2 verbessern half, hat Karsten Porezag dieses Rundblickfernrohr von Leitz erhalten. Es wurde für die exakte Ausrichtung von Geschützen benötigt. Foto: Pascal Reeber

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Fotos
Vom verstorbenen Artillerie-Leutnant Helmuth Frenk, der in den letzten Kriegsjahren in Peenemünde bei Wernher von Braun arbeitete und die Zielgenauigkeit der Rakete V2 verbessern half, hat Karsten Porezag dieses Rundblickfernrohr von Leitz erhalten. Es wurde für die exakte Ausrichtung von Geschützen benötigt. Foto: Pascal Reeber

Vom verstorbenen Artillerie-Leutnant Helmuth Frenk, der in den letzten Kriegsjahren in Peenemünde bei Wernher von Braun arbeitete und die Zielgenauigkeit der Rakete V2 verbessern half, hat Karsten Porezag dieses Rundblickfernrohr von Leitz erhalten. Es wurde für die exakte Ausrichtung von Geschützen benötigt. Foto: Pascal Reeber

Die Kreiselsteuerung einer V2 wird auf einem Prüfstand der Heeresversuchsanlage Peenemünde eingerichtet. Erst mit Anwendung der Leitz'schen Optik, was auf die Initiative des Wetzlarer Leutnants Helmuth Frenk zurückgeht, erreichten die Raketen ihr Ziel ohne Abweichung. Foto: Helmuth Frenk

Die Kreiselsteuerung einer V2 wird auf einem Prüfstand der Heeresversuchsanlage Peenemünde eingerichtet. Erst mit Anwendung der Leitz'schen Optik, was auf die Initiative des Wetzlarer Leutnants Helmuth Frenk zurückgeht, erreichten die Raketen ihr Ziel ohne Abweichung. Foto: Helmuth Frenk

Ingenieur August Coenders entwickelte bei Röchling-Buderus die "Hochdruckpumpe", später als Wunderwaffe V3 bekannt. Foto: Heinz-Kurt Schmidt

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Der Vater der Mondrakete hat sich bei einem Autounfall im März 1945 den Arm gebrochen. Das Foto aus dem Buch "Geheime Kommandosache" zeigt Werner von Braun mit Gipsarm. Einige Wochen später kam der Ingenieur nach Wetzlar und raffte dort Unterlagen und Geräte zusammen. Foto: Archiv Karsten Porezag

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