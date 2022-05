Wetzlarer Organisation warnt vor Hunger in Südasien

Bangladesch ist nach Angaben der Wetzlarer Entwicklungsorganisation "Netz Bangladesch" für den Großteil seiner jährlichen Weizen- und Ölsaaten-Importe weitgehend von den russischen und ukrainischen Märkten abhängig. Foto: Zahidul Karim/Netz Bangladesch

WETZLAR/DHAKA - Angesichts des Kriegs in der Ukraine trauert die Wetzlarer Entwicklungsorganisation "Netz Bangladesch" um die Opfer, verurteilt den Krieg und ruft zu Frieden, Verständigung und Konfliktlösung auf. Angesichts der dramatischen Folgen des Krieges für die weltweite Nahrungsmittelversorgung warnt die Organisation aber besonders vor einer Verstärkung des Hungers in Bangladesch.

"Netz" arbeitet seit Jahrzehnten in von Armut und Mangelernährung geprägten Regionen in dem südasiatischen Land und unterstützt dort die am meisten benachteiligten Menschen, unter anderem mit Landwirtschaftsprojekten. "Schon geringe Preissteigerungen für Grundnahrungsmittel auf den Weltmärkten können existenzbedrohend für ganze Familien sein und akuten Hunger zur Folge haben", warnt "Netz"-Geschäftsführer Max Stille angesichts der aktuellen Lage.

Großteil der Importe kam aus Russland und der Ukraine

Bangladesch sei für den Großteil seiner jährlichen Weizen- und Ölsaaten-Importe weitgehend von den russischen und ukrainischen Märkten abhängig. Laut Wirtschaftsexperten habe Bangladesch im vergangenen Jahr Waren für 480 Millionen US-Dollar aus Russland eingeführt, darunter viel Weizen und Mais, zudem Erbsen, Senfsaat, Düngemittel oder Chemikalien.

Die wichtigsten Importgüter aus der Ukraine seien wiederum Weizen, Erbsen, Milchpulver, Sonnenblumenöl und

-samen sowie Raps. Aufgrund des Krieges und der internationalen Sanktionen sei der Handel Bangladeschs mit beiden Ländern deutlich eingeschränkt. Die Waren müssten nun aus anderen Ländern importiert werden.

Nun wachse die Angst vor weiteren Teuerungen. Allein im März sei laut der Weltlandwirtschaftsorganisation (FAO) der Index für Getreide um 24,9 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Auch der Anstieg der Preise für Gas, Düngemittel und andere lebenswichtige Güter in Bangladesch werde immer stärker.

Was das bedeutet, werde insbesondere in den Schwerpunkt-Arbeitsregionen von "Netz Bangladesch" deutlich: Die Organisation arbeitet mit Menschen, die über weniger als 35 Euro-Cent pro Tag verfügen. "Jene Menschen verfügen meist über keinerlei Vorräte oder Ersparnisse. Weiter steigende Preise können bedeuten, dass Eltern und Kinder nun nur noch eine Mahlzeit am Tag haben - an manchen vielleicht gar nichts", sagt Max Stille.

Bis zu 13 Millionen mehr unterernährte Menschen

Laut einem Bericht des UN-Welternährungsprogramms (WFP) lagerten gegenwärtig 13,5 Millionen Tonnen Weizen und 16 Millionen Tonnen Mais in der Ukraine und Russland und könnten nicht ausgeführt werden. Knapp ein Drittel des Exports aus der Ukraine könnte nun insgesamt wegfallen, schätze die FAO. Die Zahl unterernährter Menschen weltweit könne infolge des Krieges um bis zu 13 Millionen ansteigen.

"Netz" verweist in dem Zusammenhang besonders auf die Rolle der Zivilgesellschaft zur Überwindung der weltweiten humanitären Folgen des Krieges und für mögliche Lösungsansätze. Zivilgesellschaftliches Engagement sei von elementarer Bedeutung für gesellschaftliche Pluralität, die Wahrnehmung von Grundrechten, Meinungs- und Pressefreiheit sowie die friedliche Transformation von Konflikten, meint Max Stille. Das Engagement von Aktiven sei und bleibe ein wichtiges Korrektiv von staatlichem politischen Handeln und brächte Beistand für viele Menschen in Not.