Wetzlarer Peter Dietzel arbeitet an Bangladesch-Bildband mit

Der bangladeschische Fotograf Noor Ahmed Gelal mit seinem Bildband. Foto: Netz Bangladesch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der Wetzlarer Peter Dietzel hat 30 Jahre lang in der Entwicklungszusammenarbeit mit Bangladesch gearbeitet, zuletzt von 2013 bis 2020 als Geschäftsführer des Vereins Netz Bangladesch mit Sitz in Wetzlar. Jetzt lebt er als Entwicklungsarbeiter in Nepal. Von dort aus macht er auf einen Bildband aufmerksam, der das Leben der Menschen in Bangladesch dokumentiert.

Dietzel hatte durch Thomas Prinz aus Nauborn, damals deutscher Botschafter in Bangladesch, den Fotografen Noor Ahmed Gelal kennengelernt. Netz hatte in der Folge eine Ausstellung Gelals mit dem Titel "Bangladesch - andere Perspektiven" nach Deutschland geholt. Mit seinen Fotos fange er Lebensrealitäten in Bangladesch so ein, dass sich niemand vom Gespräch ausgeschlossen fühle, sondern dazu eingeladen, erklärt Dietzel. In Gesprächen mit bangladeschischen Mitarbeitern sei die Idee entstanden, die enormen Veränderungen in den Dörfern zu dokumentieren und vielen Menschen zugänglich zu machen. Im Mittelpunkt sollten die Frauen stehen, die nach der Flut 2017 neu in das Entwicklungsprogramm aufgenommen worden waren. Noor Ahmed Gelal war seit 2018 mit seiner Kamera in den Dörfern unterwegs. Doch wegen der Corona-Pandemie entschieden die Verantwortlichen, keine Ausstellung zu organisieren, sondern einen Fotoband herauszugeben.

"Noor Ahmed Gelal hat eindrucksvolle Bilder vom wasserreichsten Strom Asiens gemacht, dem riesigen Brahmaputra-Flusssystem und seinen Zweigen. Die Klimakrise macht die Lebensgrundlage der Menschen am Brahmaputra immer brüchiger. Deshalb erleben die Menschen fast jedes Jahr heftige Überschwemmungen. Vor allem die Siedlungen der ärmeren Bevölkerung sind davon extrem betroffen", schildert Dietzel. Diese Menschen unterstütze Netz zusammen mit anderen Organisationen.

DAS BUCH "Wir - leben mitten am Rand von Bangladesch", Fotos von Noor Ahmed Gelal, Texte von Peter Dietzel auf Deutsch, Bengalisch und Englisch; gebundene Ausgabe, Format 303x215 mm, 156 Seiten. Das Buch gibt es für 30 € in der Geschäftsstelle von Netz in der Moritz-Hensoldt-Straße 20 in Wetzlar.

Die Lebensrealität in Bangladesch eingefangen

"In der DNA der bengalischen Kultur sind Sequenzen der buddhistischen Epoche eingeschrieben. Etwas von dieser buddhistischen Haltung finde ich in den Bildern von Noor Ahmed Gelal wieder. Die Realität von Zerstörung, Unrecht, Schmerz liegt hinter Noors Bildern, sind Teil deren Geschichte. Sie ist manchmal nur angedeutet in den Abbruchkanten des Flusses, in den Gesichtsfalten einer alten Frau, in den rissigen Lehmwänden, vor denen Menschen stehen. Noor Ahmed Gelal greift in den Sekundenbruchteilen, die er festhält, einen anderen Teil der Realität auf: die Kraft, die innere Würde, welche die Menschen dem Unrecht entgegenstellen. Davon sprechen ihre Augen, ihre Haltung, ihre Gesten", beschreibt Peter Dietzel.